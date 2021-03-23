Экономика

13:16 23.03.2021

Черниговская ОГА планирует отремонтировать дорогу к "Качановке" и другим туристическим объектам в рамках "Большого строительства"

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Черниговская ОГА планирует отремонтировать дорогу к "Качановке" и другим туристическим объектам в рамках "Большого строительства"

В Черниговской области за год планируют реализовать по президентской программе "Большое строительство" 34 проекта по ремонту дорог местного значения, а также улиц и дорог коммунальной собственности.

Как отмечается в сообщении на сайте Черниговской облгосадминистрации (ОГА), в приоритете - маршруты школьных автобусов, медицинского транспорта, пассажирских и грузовых перевозок, а также пути к туристическим объектам, таким как Национальный историко-культурный заповедник "Качановка", город Седнев и другие.

В обладминистрации отмечают, что на ремонт будет использовано 652,2 млн грн из госбюджета, а также 109,4 млн грн остатков субвенции прошлых лет.

"Мы планируем отремонтировать дорогу Борзна – Ичня - Прилуки на участке Н-07 возле с.Ольшана, ведущей к Национальному историко-культурному заповеднику "Качановка". Есть поручение президента по реставрации этого важного объекта. Также осуществим ремонт участка на дороге Киев – Литочки - Кипти возле г.Остер до Парка природы "Беремицкое". В Прилуцком районе - участок дороги возле с.Густыня, ведущей к популярному среди туристов Густынскому монастырю. Отремонтируем участок дороги в Черниговском районе, ведущий к туристическим объектам Седнева, и в Нежинском районе на подъезде к Нежину", - цитируется в сообщении первый заместитель главы ОГА Елена Бойко.

Сейчас идет этап подготовки документации и проведения тендеров. Всего, по данным Черниговской ОГА, в области более 4 700 км дорог местного значения, из них 85% требуют капитального и среднего ремонта.

В 2019 году в области отремонтировали 50,5 км местных дорог, в 2020 году, когда началась программа "Большое строительство", - 122 км.

Как сообщалось, в 2020 году "Укравтодор" восстановил более 4 000 км дорог государственного значения, местные власти отремонтировали около 2 500 км дорог. По словам координатора программы "Большое строительство" замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, местные дороги являются одним из приоритетов президентской программы.

Теги: #большое_строительство #черниговская_область
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