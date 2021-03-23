Цены на частные дома в пригороде Днепра с начала года выросли на 5-10% - АСНУ

Цены на частные дома в окрестностях Днепра выросли в среднем на 5-10% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщил председатель Днепропетровского отделения АСНУ Юрий Алексеенко агентству "Интерфакс-Украина".

"Пандемия значительно увеличила интерес потенциальных покупателей к загородной недвижимости, расположенной в природоохранных зонах – у леса, на берегу Днепра, или в закрытых городках", - сказал Алексеенко. Наибольшим спросом пользуются дома площадью 80-200 кв. м, в локациях до 15-20 км от города.

Относительно сегмента нежилой недвижимости, то на спрос существенное влияние оказало снижение деловой активности, вызванное протиковидными мерами.

"Стоимость продажи и аренды нежилых помещений пока стабильна. Однако с активизацией малого и среднего бизнеса ценовые колебания станут более заметными", - сказал Алексеенко.