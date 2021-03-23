ЕБА предлагает передать полномочия по контролю за ремонтом вагонов от "Укрзализныци" Госслужбе по безопасности на транспорте

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась в Министерство инфраструктуры Украины с предложением после завершения реформирования "Укрзализныци" передать полномочия по контролю за ремонтом вагонов Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

Как сообщается на сайте ЕБА, ассоциация просит Мининфраструктуры обратить внимание на ситуацию, которая сложилась с безопасностью на железнодорожных путях. В частности, речь идет о необходимости соблюдения всеми владельцами грузовых вагонов сроков выполнения плановых ремонтов вагонов.

"Принимая во внимание важность безопасности на железной дороге, эксперты комитета по логистике ЕБА считают необходимым после завершения реформирования "Укрзализныци" передать полномочия по контролю за ремонтом вагонов Государственной службе Украины по безопасности на транспорте для комплексного решения этого вопроса", - подчеркивают в ЕБА.

Кроме этого, по мнению ассоциации, "Укрзализныце" нужно обеспечить капитальный ремонт и реконструкцию железнодорожных путей на ближайшие пять лет в объеме до 1000 км в год.

"В настоящее время уже по одной трети всей протяженности железнодорожных путей, а это около 8,5 тыс. км, просрочены плановые ремонты, а на 1,1 тыс. км действуют ограничения скорости", - отмечают в ассоциации.

Учитывая это, ЕБА обратилась к Мининфраструктуры с просьбой принять необходимые меры по усилению контроля со стороны "Укрзализныци" за этой ситуацией, чтобы обеспечить лучший уровень безопасности во время железнодорожных перевозок.