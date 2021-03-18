Экономика

17:47 18.03.2021

Мининфраструктуры предлагает не допускать пересечение маршрутов поездов с частной тягой и поездов "Интерсити"

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Мининфраструктуры предлагает не допускать пересечение маршрутов поездов с частной тягой и поездов "Интерсити"

Министерство инфраструктуры Украины разработало и обнародовало на своем сайте для обсуждения проект приказа "О внесении изменений во Временное положение о порядке допуска частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования".

"По результатам первого года реализации экспериментального проекта возникла необходимость совершенствования процедуры допуска локомотивов, принадлежащих субъектам хозяйствования, которые не относятся к сфере управления АО "Укрзализныця", к работе на отдельных маршрутах на ж/д путях общего пользования в грузовом движении", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект, в частности, уточняет инфраструктуру ж/д транспорта, на которой реализуется порядок допуска частных локомотивов к работе, категории скоростных пассажирских поездов, условия допуска движения частных локомотивов на станциях, на которых курсируют скоростные пассажирские поезда категорий "Интерсити" и "Интерсити+", начало периода, с которого заявитель обязан подать в комиссию документы.

Кроме того, Мининфраструктуры предлагает ввести норму, которой не допускается пересечение маршрутов следования поездов с частной тягой со скоростными пассажирскими поездами категорий "Интерсити" и "Интерсити+" в одном уровне как на станциях, так и перегонах.

Как сообщалось, "Украинская локомотивостроительная компания" (УЛК), ставшая первым участником пилота по частной тяге просит Кабинет министров продлить эксперимент на следующие два года.

"Эксперимент должен завершиться 4 декабря 2021 года… Мы уже неоднократно обращались и в Кабинет министров, и в Министерство инфраструктуры относительно необходимости продления такого эксперимента... Из двух лет, отведенных на эксперимент, осталось 10 месяцев. Еще не поехали", - заявил ранее технический директор УЛК Владимир Крот.

Теги: #железная_дорога #мининфраструктуры
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