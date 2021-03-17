Экономика

14:44 17.03.2021

Законопроект о рынке земли противоречит национальным интересам Украины - Тимошенко

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Законопроект о рынке земли противоречит национальным интересам Украины - Тимошенко

Законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс, рассматривающийся в Верховной Раде по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, прямо противоречит национальным интересам, считает лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко.

В частности, Тимошенко указала на положение законопроекта, которым аннулируется положение действующего Земельного кодекса о запрете продажи сельскохозяйственных угодий иностранцам, сообщает пресс-служба партии "Батькивщина".

"Украина не будет получать прибыль со своей земли, потеряет миллионы рабочих мест, не будет возможности собирать аграрное сырье и перерабатывать его в готовые пищевые продукты, будет лишена сотен миллиардов евро доходов", - подчеркнула нардеп.

Кроме того, отменяется понятие "особо ценные земли", на которые распространяется запрет на продажу. Таким образом, снимается запрет на продажу национальных заповедников, водоемов, лесов и черноземов.

Государство также полностью отстраняется от контроля использования сельскохозяйственных земель. Отменяется запрет на снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Законопроект предусматривает отмену привилегий украинских фермеров при покупке сельскохозяйственных земель.

"Наших крестьян и фермеров просто хотят согнать с их земли. Их хотят заставить выходить на электронные аукционы и конкурировать по покупке земли с глобальными банками и корпорациями. Никакие фермеры этого не смогут", - отметила Тимошенко.

В связи с этим команда "Батькивщины" будет защищать право украинского на землю в Конституционном суде. А в случае окончательного принятия антинародных законов - поможет организовать референдум относительно введения рынка сельскохозяйственной земли.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник приступила к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты, касающиеся усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Депутатам предстоит рассмотреть более 3 тыс. поправок к этому законопроекту.

Теги: #земля #тимошенко
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