Николаевский облсовет призывает Раду безотлагательно принять земельные законопроекты

Николаевский областной совет призывает Верховную Раду как можно быстрее принять законопроекты, которые завершат земельную реформу, сообщает сайт политической партии "Слуга народа".

"Мы, депутаты Николаевского областного совета, призываем Верховную Раду безотлагательно принять во втором чтении и в целом законопроекты № 2194 и № 2195, которые, наконец, возвращают громадам право распоряжаться землей за пределами населенных пунктов. Мы убеждены, что люди имеют право быть хозяевами на своей земле, и без этого решения парламента невозможно завершить процесс земельной децентрализации и обеспечить настоящее самоуправления", - говорится в заявлении депутатов Николаевского облсовета, которое они приняли на своей сессии.

В сообщении на сайте партии отмечается, что законопроекты № 2194 и №2195 предусматривают передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность, и внедряют электронные аукционы по продаже и аренде земельных участков государственной и коммунальной собственности.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник приступила к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты, касающиеся усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Депутатам предстоит рассмотреть более 3 тыс. поправок к этому законопроекту.

Законопроект № 2195 о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды) через электронные аукционы был принят в первом чтении 14 ноября 2019 года.