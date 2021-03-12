EBA отмечает улучшение грузоперевозок "УЗ" и выступает за дальнейшее реформирование компании

Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association, EBA) отмечает улучшение грузоперевозок АО "Укрзализныця" (УЗ) в последнее время, в частности, сокращение сроков доставки грузов более чем в два раза по сравнению с 2019 годом, рост показателя скорости движения, а также достигнутый рекордный с 2015 года показатель оборота полувагонов.

Как сообщается на сайте EBA, участники рынка ж/д перевозок отметили, что улучшение операционных показателей в 2020 году привело к сокращению количества брошенных вагонов на сети "Укрзализныци" с более чем 10 тыс. единиц в 2019 году до нескольких сотен в конце 2020 года.

Кроме того, бизнес приветствует инициативу нового правления компании по закупке электроэнергии напрямую у "Энергоатома". По предварительным расчетам, это позволит сэкономить 4 млрд грн ежегодно.

"Исключительно положительно бизнес-сообщество оценивает начало долгожданной структурной реформы "Укрзализныци", а именно, отделение вертикалей UZ Сargo и UZ Infra. Комитет по логистике ассоциации отмечает, что рынок железнодорожных перевозок нуждается в реформировании, чтобы повысить эффективность функционирования железнодорожного транспорта, способствовать привлечению инвестиций в развитие железнодорожного транспорта всех форм собственности и создать доступ к перевозкам частными локомотивами. Кроме того, имплементация ряда директив по реформированию транспортного сектора входит в обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС”, - отметила менеджер комитета по логистике ассоциации Дарья Сичкар, цитирует пресс-служба.

"Поэтому ассоциация выражает поддержку всем начатым реформам "Укрзализныци", акцентирует внимание на чрезвычайную важность их продолжения и надеется на их скорейшую реализацию", - подытоживается в сообщении.

Как сообщалось, директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая заявил, что подал в отставку из-за медленных темпов реформы компании и развернувшейся кампании по травле руководства УЗ.

"Есть две причины. Первая: в моем понимании у "Укрзализныци" долго не было руководства грузового направления. Оно появилось, оно начало разворачивать тенденцию упадка груза и тенденцию упадка в доле вагонных отправлений. Но то, что недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то. И мы однозначно в прессе увидели травлю, которая была очень активной и несправедливой. Параллельно второй процесс - реформы нужны, их откладывать нельзя. Но откладывались они давно… И без внедрения реформ я не вижу возможности достичь позитивного результата", - сказал он.