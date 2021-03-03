Экономика

11:37 03.03.2021

"Интергал-Буд" присоединился к госпрограмме "Доступная ипотека 7%"

1 мин читать
"Интергал-Буд" присоединился к госпрограмме "Доступная ипотека 7%"

Строительная компания "Интергал-Буд" открыла продажу квартир в ряде жилых комплексов на условиях государственной программы "Доступная ипотека 7%".

Как сообщает пресс-служба компании, действие программы распространяется на ЖК "Озерный гай Гатное", "Теремки", "Академ-Квартал", "Причал 8". При этом планируется постепенно расширять портфель объектов-участников программы.

Партнерами компании в рамках программы выступили Укргазбанк и Глобус Банк.

"Обсуждение и внедрение государственной программы доступной ипотеки длилось более двух лет. "Интергал-Буд" постоянно настаивал на необходимости запуска такой новации, поэтому мы с удовольствием присоединились к программе", – цитируется в сообщении коммерческий директор застройщика Анна Лаевская.

По ее словам, доступная ипотека может стать необходимым драйвером экономики и инструментом развития инфраструктуры городов.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проектов общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #доступное_жилье #интергал_буд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 03.03.2021
Государственные ипотечные программы вряд ли станут стимулом для развития жилищного строительства – мнение

Государственные ипотечные программы вряд ли станут стимулом для развития жилищного строительства – мнение

18:16 02.03.2021
Sivak+Partners выступила автором дизайн-проекта ЖК Intergal City в Киеве

Sivak+Partners выступила автором дизайн-проекта ЖК Intergal City в Киеве

10:43 26.02.2021
"Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию дом столичного ЖК "Сырецкие сады"

"Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию дом столичного ЖК "Сырецкие сады"

17:12 25.02.2021
Украинский бренд LA LINEA создал коллекцию корпоративной одежды для компании "Интергал-Буд"

Украинский бренд LA LINEA создал коллекцию корпоративной одежды для компании "Интергал-Буд"

08:56 24.02.2021
"Интергал-Буд" готовит к открытию бизнес-центр S26 на Подоле

"Интергал-Буд" готовит к открытию бизнес-центр S26 на Подоле

18:38 23.02.2021
"Интергал-Буд" готовит к открытию бизнес-центр S26 на Подоле

"Интергал-Буд" готовит к открытию бизнес-центр S26 на Подоле

14:55 22.02.2021
Минфин ожидает первые кредиты по программе "Доступная ипотека" в начале марта

Минфин ожидает первые кредиты по программе "Доступная ипотека" в начале марта

17:24 17.02.2021
В жилом комплексе "Голосеевский" торжественно открыли отдел продаж

В жилом комплексе "Голосеевский" торжественно открыли отдел продаж

15:48 17.02.2021
"Интергал-Буд" назначил нового руководителя департамента коммерческой недвижимости

"Интергал-Буд" назначил нового руководителя департамента коммерческой недвижимости

18:15 09.02.2021
Компания "Интергал-Буд" и два ее жилые проекты среди победителей премии "Украинский Строительный Олимп-2021"

Компания "Интергал-Буд" и два ее жилые проекты среди победителей премии "Украинский Строительный Олимп-2021"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 8,5%

Сводный платежный баланс Украины в январе-2021 был сведен с дефицитом $0,22 млрд

Бизнес в феврале улучшил оценку перспектив в ответ на ослабление карантина – Нацбанк

Украина ожидает денежный транш от МВФ в 2021 году – советник Зеленского

Fitch подтвердило рейтинг "ДТЭК Энерго" "RD" и рейтинг "C" его евробондов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" и УЗ подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве к концу 2021 года

Госпродпотребслужба в 2020 г. открыла 12 новых рынков для украинского аграрного экспорта

"Фоззи Групп" завершил 2020 год с прибылью 8,6 млн грн против убытка годом ранее

Херсонская верфь SMG "Смарт холдинга" после модернизации сдала в эксплуатацию сухогруз "Gelius 1"

Странам Европы необходимо поддержать бизнес во избежание потери 15 млн рабочих мест - МВФ

Rio Tinto продолжает терять руководителей из-за скандала с пещерами

Украина возобновила экспорт э/э в Европу при сокращении импорта

Дефицит внешней торговли Украины в феврале сократился почти вдвое - таможня

Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 8,5%

Комиссия по регулированию азартных игр согласовала лицензию "Париматч" на букмекерскую деятельность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА