"Интергал-Буд" присоединился к госпрограмме "Доступная ипотека 7%"

Строительная компания "Интергал-Буд" открыла продажу квартир в ряде жилых комплексов на условиях государственной программы "Доступная ипотека 7%".

Как сообщает пресс-служба компании, действие программы распространяется на ЖК "Озерный гай Гатное", "Теремки", "Академ-Квартал", "Причал 8". При этом планируется постепенно расширять портфель объектов-участников программы.

Партнерами компании в рамках программы выступили Укргазбанк и Глобус Банк.

"Обсуждение и внедрение государственной программы доступной ипотеки длилось более двух лет. "Интергал-Буд" постоянно настаивал на необходимости запуска такой новации, поэтому мы с удовольствием присоединились к программе", – цитируется в сообщении коммерческий директор застройщика Анна Лаевская.

По ее словам, доступная ипотека может стать необходимым драйвером экономики и инструментом развития инфраструктуры городов.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проектов общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.