Экономика

18:01 01.03.2021

Киевляне должны "Киевтеплоэнерго" 4,2 млрд грн, самый большой долг – 189,6 тыс. грн

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Киевляне должны "Киевтеплоэнерго" 4,2 млрд грн, самый большой долг – 189,6 тыс. грн

Киев. 1 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Киевляне накопили 4,2 млрд грн долгов за потребленное тепло и горячую воду, сообщает КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ).

Согласно сообщению предприятия в понедельник, основная часть долга приходится на четверть потребителей, или 225 тыс. столичных домохозяйств.

В топ-десять должников входят потребители, чей долг составляет от 147,1 тыс. грн до 189,6 тыс грн. КП указывает, что они владеют преимущественно квартирами в центре Киева площадью от 223,6 кв. м (на ул. Ивана Франко) до 1348,5 кв. м (на ул. Старонаводницкой).

"Киевтеплоэнерго" призывает должников реструктуризировать задолженности, для чего необходимо заключить с ним соответствующий договор.

КТЭ предлагает сделать это с помощью всех доступных средств коммуникации, в том числе через Facebook или Skipe, электронную заявку и посредством письма в адрес его СП "Энергосбыт".

В КТЭ акцентировали внимание, что долги за отопление и горячую воду несут в себе риски для модернизации инфраструктуры, закупок газа и необходимых для ремонтов материалов, отметив, что тарифы вследствие подписания в начале февраля меморандума между Ассоциацией городов и правительством Украины остались на уровне 2019 года.

Теги: #киевтеплоэнерго
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