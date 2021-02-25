Экономика

18:09 25.02.2021

Госдолг Украины в январе вырос на 0,25% в гривне или 0,53% в долларах - Минфин

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Госдолг Украины в январе вырос на 0,25% в гривне или 0,53% в долларах - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в январе 2021 года вырос на 0,53% в долларах США - до $90,74 млрд и на 0,25% в гривне - до 2,558 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в январе этого года в долларовом выражении возрос на 0,49% - до $80,29, в гривневом - на 0,2%, до 2,263 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах сократился на 0,45% - до $44,31 млрд.

Гарантированный государством долг в январе 2021 года увеличился на 0,97% - до $10,45 млрд, в гривне - на 0,61%, до 294,48 млрд грн.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам января снизилась до 35,69%, в евро - до 13,66%, в СПЗ - до 14,14%, тогда как в гривне возросла до 35,87%, а в японской йене осталась на прежнем уровне - 0,64%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в январе укрепился до 28,19 грн/$ по сравнению с 28,27 грн/$ в декабре.

Теги: #госдолг
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