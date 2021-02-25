Экономика

10:54 25.02.2021

"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 527 железнодорожных переездов

2 мин читать
"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 527 железнодорожных переездов

 "Укрзализныця" (УЗ) планирует в 2021 году отремонтировать 527 железнодорожных переездов, что на 212 больше, чем годом ранее, сообщается на сайте компании в четверг.

Согласно сообщению, в этом году, в частности, УЗ планирует капитально отремонтировать 20 железнодорожных переездов, реконструировать четыре, полностью заменить передвижной настил на 85 переездах, а на 418 объектах - заменить покрытие и асфальтирование подходов проезжей части, провести текущий и ямочный ремонт.

При этом наибольшее количество железнодорожных переездов предполагается отремонтировать на Юго-Западной железной дороге – 244 и на Львовской железной дороге - 112.

В прошлом году ремонтные работы были проведены в целом на 315 железнодорожных переездах, в том числе 20 капитально отремонтировали, на 145 объектах заменили покрытие и асфальтирование подходов проезжей части и провели текущий ремонт, на 150 - провели сплошную замену переездного настила.

Сейчас в эксплуатации "Укрзализныци" находятся 4836 железнодорожных переездов, из которых 1277 обслуживаются дежурным работником.

Всего в этом году компания намерена втрое увеличить капитальные вложения в ремонт, модернизацию и строительство инфраструктуры.

Как сообщалось, в 2020 году для обеспечения безопасности движения поездов и содержания инфраструктуры с установленными скоростями движения "Укрзализныця" отремонтировала более 1,3 тыс. км путей и обновила более 1,2 тыс. комплектов стрелочных переводов.

В 2020 году количество ДТП на путях и железнодорожных переездах уменьшилось на 11 случаев.

Теги: #транспорт #укрзализныця #переезды
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 25.02.2021
Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Белой Церкви и Сумах

Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Белой Церкви и Сумах

09:14 25.02.2021
"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у "Энергоатома" - глава УЗ

"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у "Энергоатома" - глава УЗ

12:48 24.02.2021
УСПП поддерживает модернизацию "Укрзализныци" и выделение оператора грузовых перевозок

УСПП поддерживает модернизацию "Укрзализныци" и выделение оператора грузовых перевозок

16:43 23.02.2021
Аналогичная "Большому строительству" программа для ж/д отрасли обеспечит ежегодный прирост ВВП не менее 2,5% - глава набсовета КВСЗ

Аналогичная "Большому строительству" программа для ж/д отрасли обеспечит ежегодный прирост ВВП не менее 2,5% - глава набсовета КВСЗ

15:20 23.02.2021
Stadler изучает возможности локализации производства на КЭВРЗ

Stadler изучает возможности локализации производства на КЭВРЗ

14:24 23.02.2021
Инвесторы из Китая, Кореи и Турции интересуются проектом высокоскоростного движения в Украине - глава "Укрзализныци"

Инвесторы из Китая, Кореи и Турции интересуются проектом высокоскоростного движения в Украине - глава "Укрзализныци"

11:53 23.02.2021
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему топ-менеджеру "Укрзализныци

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему топ-менеджеру "Укрзализныци

11:19 23.02.2021
"Укрзализныця" хочет получить статус "Большого строительства" для City Express

"Укрзализныця" хочет получить статус "Большого строительства" для City Express

11:14 22.02.2021
Зеленский анонсировал новые маршруты "Интерсити" и запуск нового проекта пригородных поездов City Express

Зеленский анонсировал новые маршруты "Интерсити" и запуск нового проекта пригородных поездов City Express

10:27 22.02.2021
Правоохранители раскрыли коррупционную схему на "Укрзализныце"

Правоохранители раскрыли коррупционную схему на "Укрзализныце"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОГХК сменило руководство ВГМК во избежание коррупционных рисков накануне приватизации

Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи субъектам малого и среднего бизнеса до EUR400 тыс.

Молдавская Zernoff обвинила ФГИ Украины в обмане при продаже спиртзавода

"Бритиш Американ Тобакко" выиграла апелляцию по штрафу АМКУ на 450 млн грн

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ к концу 2023г - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Volvo Cars и Geely отказались от плана полного слияния, объединят ряд бизнесов

Совет НБУ рекомендует пересмотр условий и параметров долгосрочного рефинансирования и операций своп процентной ставки

Smart Energy запустила новую скважину на Свиридовском месторождении и начала бурение еще одной

АМКУ рассмотрит вопрос о присоединении УФС к НАСУ

Украина и Катар намерены обсудить развитие отношений в энергетическом и агросекторе

Госгеонедра в середине апреля выставят на продажу 13 лотов, в том числе участок с залежами титановых руд

Земельная реформа позволит увеличивать ВВП Украины минимум на 1% ежегодно – министр агрополитики

Украина может предложить Boeing локализовать производство самолетов на "Антонове" – вице-премьер

ЕБА предлагает доработать законопроект об изменении правил приватизации для ее ускорения

Кабмин назначил экс-начальника управления Минэкономики главой ГКАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА