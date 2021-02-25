"Укрзализныця" в 2021 планирует отремонтировать 527 железнодорожных переездов

"Укрзализныця" (УЗ) планирует в 2021 году отремонтировать 527 железнодорожных переездов, что на 212 больше, чем годом ранее, сообщается на сайте компании в четверг.

Согласно сообщению, в этом году, в частности, УЗ планирует капитально отремонтировать 20 железнодорожных переездов, реконструировать четыре, полностью заменить передвижной настил на 85 переездах, а на 418 объектах - заменить покрытие и асфальтирование подходов проезжей части, провести текущий и ямочный ремонт.

При этом наибольшее количество железнодорожных переездов предполагается отремонтировать на Юго-Западной железной дороге – 244 и на Львовской железной дороге - 112.

В прошлом году ремонтные работы были проведены в целом на 315 железнодорожных переездах, в том числе 20 капитально отремонтировали, на 145 объектах заменили покрытие и асфальтирование подходов проезжей части и провели текущий ремонт, на 150 - провели сплошную замену переездного настила.

Сейчас в эксплуатации "Укрзализныци" находятся 4836 железнодорожных переездов, из которых 1277 обслуживаются дежурным работником.

Всего в этом году компания намерена втрое увеличить капитальные вложения в ремонт, модернизацию и строительство инфраструктуры.

Как сообщалось, в 2020 году для обеспечения безопасности движения поездов и содержания инфраструктуры с установленными скоростями движения "Укрзализныця" отремонтировала более 1,3 тыс. км путей и обновила более 1,2 тыс. комплектов стрелочных переводов.

В 2020 году количество ДТП на путях и железнодорожных переездах уменьшилось на 11 случаев.