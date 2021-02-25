"Укрзализныця" впервые купила электроэнергию напрямую у "Энергоатома" - глава УЗ

"Укрзализныця" впервые закупила электроэнергию напрямую у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом", написал председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак в своем Telegram-канале в четверг.

"Вчера, наконец-то, "Укрзализныця" впервые через поставщика "Энерго Сбыт Транс" (дочерняя компания УЗ) осуществила закупку электроэнергии у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом". Так, из выставленных на аукционе 389 675 мВт/ч УЗ приобрела 25%", - отметил Жмак.

По его словам, оценить экономию от осуществленной закупки в "Укрзализныце" смогут через неделю, но "цифры уже впечатляют".