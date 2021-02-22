Экономика

12:22 22.02.2021

Hundai выделит Украине $2 млн на разработку пре-ТЭО строительства евроколеи - Криклий

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Hundai выделит Украине $2 млн на разработку пре-ТЭО строительства евроколеи - Криклий

 Южнокорейская Hyundai выделит $2 млн грантовых средств на разработку пре-ТЭО строительства скоростной железнодорожной сети европейского формата (1435 мм).

"В марте у нас выезжает делегация из представителей министерства инфраструктуры и "Укрзализныци". Там будут подписаны в том числе меморандумы... выделяют грантовые $2 млн на разработку пре-ТЭО для реализации этого проекта, подписываются соглашения по сотрудничеству и готовим межгосударственное соглашение, чтобы реализовать этот очень масштабный проект", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Теги: #украина #hyundai
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