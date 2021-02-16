Канада и Украина начнут переговоры по расширению Соглашения о свободной торговле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Канады Марк Гарно в ходе первого телефонного разговора договорились в ближайшее время начать переговоры по расширению действия положений Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Министры обсудили активизацию взаимодействия Украины и Канады в политической, безопастностной, оборонной, торговой, инвестиционной и миграционной сферах", - говорится в сообщении МИД Украины во вторник.

Также Кулеба выразил благодарность за работу канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине. "Канада не на словах, а в действительности помогает укреплять сектор безопасности и обороны Украины. Канадские инструкторы миссии UNIFIER делятся важным опытом и практиками для трансформации наших вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО. Это пример сотрудничества близких партнеров", - цитирует слова министра пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Министры приветствовали начало деятельности украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности для усиления межчеловеческих связей. Глава МИД Украины предложил провести в следующем месяце ее первое заседание и подтвердил заинтересованность украинской стороны в заключении двустороннего соглашения о молодежных обменах.

"Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника о приоритетах деятельности Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил канадскую сторону принять участие в ее инаугурационном саммите в этом году. Марк Гарно заверил, что Канада в дальнейшем неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - сообщили в МИД Украины.

Министры уделили особое внимание теме противодействия пандемии COVID-19 и вакцинации населения.

Кроме того, Кулеба и Гарно подчеркнули важность координации дальнейших действий и формирования общих позиций в рамках подготовки к следующему этапу переговоров с Ираном для привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета рейса PS752 и достижения справедливости для жертв трагедии и их родственников.

Наконец, собеседники подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты после нормализации эпидемической ситуации.