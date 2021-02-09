Популярность гибридных моделей офиса после пандемии увеличится с 29% до 81% - Cushman&Wakefield

Популярность гибридных моделей офиса после пандемии увеличится с 29% до 81% за счет отказа от работы только в офисе, а доля компаний, работающих только дистанционно, останется на уровне 10-12%.

Такие данные приведены в отчете Cushman&Wakefield "Экосистемы рабочих мест будущего".

"Результаты исследований в который раз доказывают, что людям все еще нужно пространство для сотрудничества, инноваций и вовлеченности - и офис способствует этому", - цитируется в документе управляющий директор Cushman&Wakefield в Украине Ник Коттон.

Исследование было проведено компанией совместно с американским университетом Джорджа Вашингтона. Были опрошены лидеры рынка коммерческой недвижимости в разных странах мира на тему трансформации офисного пространства после пандемии (владельцы объектов недвижимости, управляющие активами на общую сумму около $900 млрд, арендаторы офисных зданий с общим годовым доходом в $574 млрд, директора по развитию бизнеса компаний, которые вместе занимают более 35 млн кв. м офисных площадей).

Согласно опросу, до начала COVID-19 большинство респондентов предпочитали работу в офисе (Office-First, 59%), по гибридной модели работало менее трети опрошенных (29%).

В постпандемическом будущем ожидается, что распространенность полностью офисного формата сократится до 10%, такую же долю сохранит дистанционный формат (Remote First, 10-12%).

Исследование Cushman&Wakefield показывает, что оптимальным является соотношение, при котором сотрудник работает удаленно два дня в неделю, и такая практика требует активного управления. Без тщательного планирования графиков сотрудники, работающие удаленно, будут случайно пересекаться между собой в офисе без необходимости.

"Пандемия дала нам возможность для тестирования удаленной работы. Двигаясь вперед, арендаторам необходимо будет найти правильный баланс между удаленной и офисной работой, и это исследование указывает на необходимость фундаментальных изменений в культуре и гибкости, чтобы оставаться актуальными в постпандемическом мире", - сказал Коттон.

Как отмечается в исследовании, арендаторы будут пересматривать необходимое количество офисных площадей ежегодно, хотя сейчас стандартно пересматриваются каждые 5-10 лет. Ожидается, что отрасль коммерческой недвижимости станет более гибкой, поскольку арендаторы потребуют большей уступчивости в вопросах площадей, удобств и условий аренды.