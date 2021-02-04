Минэкономики в 2021г ожидает роста производства свинины, стабильности по мясу птицы и сокращения по говядине, яйцам и молоку

Производство свинины в Украине 2021 году вырастет на 3,1%, мяса птицы – на 0,1%, тогда как производство говядины снизится на 6,0%, молока и молочных продуктов – на 4,2%, яиц - на 4,3%, вылов рыбы – на 2,3%, такие балансы спроса и предложения обнародовало Минэкономики в четверг.

Согласно им, производство мяса птицы в Украине в 2021 составит 1,43 млн тонн, экспорт снизится на 0,9% – до 430 тыс. тонн, а импорт - на 7,1% до 104 тыс. тонн.

По оценкам Минэкономики, годовое предложение мяса птицы на внутреннем рынке превысит спрос в 1,3 раза – на 326 тыс. тонн в абсолютном выражении.

Ведомство считает, что производство свинины в Украине в 2021 вырастет по сравнению с 2020 годом на 3,1% - до 740 тыс. тонн, а спрос превысит предложение на 10,9%, или 90 тыс. тонн. Импорт данного продукта за аналогичный период снизится на 2,9% - до 100 тыс. тонн, в то время как экспорт вырастет на 20% - до 10 тыс. тонн.

Согласно ожиданиям Минэкономики, производство говядины в Украине в 2021 снизится по сравнению с 2020 годом на 6,0% – до 294 тыс. тонн, а внутреннее предложение превысит спрос всего на 3,6%, или 11 тыс. тонн. Как считают в ведомстве, в таких условиях экспорт упадет на 26,3% - до 28 тыс. тонн, в то время как импорт вырастет на 5,8% – до 17 тыс. тонн.

По данным Минэкономики, производство молока и молочных продуктов в Украине в 2021 снизится по сравнению с 2020 годом на 4,2% - до 9,10 млн тонн, из которых 2,79 млн тонн будет произведено предприятиями, а остальное - домохозяйствами населения. При этом импорт данного продукта за аналогичный период возрастет на 0,08% - до 750 тыс. тонн, а экспорт снизится на 10,4% - до 360 тыс. тонн, что является следствием превышению внутреннего спроса над внутренним предложением на уровне 420 тыс. тонн.

Ведомство ожидает, что производство яиц в Украине в 2021 снизится по сравнению с 2020 годом на 4,3% - до 896 тыс. тонн (при перерасчете на средний вес одного яйца – 57,75 г), а годовое предложение превысит спрос на 153 тыс. тонн. В результате экспорт данного продукта снизится на 3,8% - до 150 тыс. тонн, в то время как импорт прогнозируется на уровне 2020 года – 3 тыс. тонн.

По оценкам Минэкономики, вылов и добыча рыбы и рыбных продуктов в Украине в 2021 вырастет по сравнению с 2020 годом на 2,3% - до 126 тыс. тонн, но все равно спрос будет превышать предложение на 420 тыс. тонн, или в 4,3 раза. Как следствие, импорт данной продукции составит 430 тыс. тонн (рост на 0,1%), тогда как экспорт увеличится на 12,5% – до 16 тыс. тонн

Ведомство ожидает, что годовое потребление в 2021 году на одного человека в Украине мяса птицы сохранится на уровне 26,5 кг, свинины вырастет на 2% - до 19,7 кг, а говядины снизится на 2,8% – до 7 кг. В Минэкономике также оценивают рост потребления молока и молочных продуктов на 0,04% - до 206 кг, рыбы и рыбных продуктов - на 0,07%, до 12,8 кг и снижение яиц на 2,1% - до 280 штук,

Как сообщалось, согласно информации Госстата, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,7% по сравнению с 2018 годом – до 9,69 млн тонн. В 2019 году произведено 3,48 млн тонн мяса (в живом весе), что на 4,8% больше, чем в 2018 году. Производство яиц за аналогичный период увеличилось на 3,4% – до 16,68 млрд шт.