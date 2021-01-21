"Свиноводы Украины" просят пересмотреть квоты на импорт свинины из ЕС при пересмотре условий ЗСТ в 2021 году

Ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ) просит торгового представителя Украины – замминистра экономики Тараса Качку в переговорах с ЕС о пересмотре квот в рамках соглашения о ЗСТ не увеличивать или даже уменьшить квоту на беспошлинный ввоз свинины, составляющей 20 тыс тонн в год, поскольку за время действия ЗСТ поставки осуществлялись только из ЕС в Украину.

"За 5 лет действия соглашения поставки осуществлялись только односторонне: из ЕС в Украину. Экспорт свинины и продукции свиноводства из Украины в ЕС запрещен из-за африканской чумы свиней (АЧС), которую в Украине зарегистрировали впервые в 2012", - говорится в обращении АСУ к Минэкономики.

Согласно данным ассоциации, импорт свинины в Украину в 2020 году увеличился на 17,1% – до 28,0 тыс. тонн, 79,5% ее было ввезено из ЕС. АСУ отмечает оживление экспорта свинины из стран ЕС в связи с закрытием первого в мире по емкости рынка Китая для экспортеров из Германии в связи со вспышкой АЧС.

Ассоциация считает, что украинские производители работают себе в убыток из-за переизбытка свинины в странах ЕС, где цены в соседних с Германией странах снизились в среднем на 20%, а также роста себестоимости украинской свинины на 25% за четвертый квартал 2020 года из-за удорожания кормов.

По данным АСУ, экспорт свинины в 2020 году из Украины увеличился на 22% – до 2,9 тыс. тонн, но все равно на порядок уступает импорту.

Согласно анализу рынка ассоциацией, по состоянию на 1 января 2018 года крупнейшее поголовье свиней было у ЧАО "АПК-Инвест" (Донецкая обл.) – 295 тыс. голов, ТОВ "Нива Переяславщины" (Киевская обл) – 194 тыс. голов, ТОВ "Даноша" (Ивано-Франковская обл.) –174,5 тыс. голов и ТОВ "НПП Глобинский свинокомплекс" (Полтавская обл.) – 154,3 тыс голов.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 января 2021 года поголовье свиней в Украине составляло 5,84 млн, из которых в агропредприятиях – 3,62 млн голов, а в хозяйствах населения – 2,22 млн голов.