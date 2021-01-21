Экономика

20:19 21.01.2021

"Свиноводы Украины" просят пересмотреть квоты на импорт свинины из ЕС при пересмотре условий ЗСТ в 2021 году

2 мин читать
"Свиноводы Украины" просят пересмотреть квоты на импорт свинины из ЕС при пересмотре условий ЗСТ в 2021 году

Ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ) просит торгового представителя Украины – замминистра экономики Тараса Качку в переговорах с ЕС о пересмотре квот в рамках соглашения о ЗСТ не увеличивать или даже уменьшить квоту на беспошлинный ввоз свинины, составляющей 20 тыс тонн в год, поскольку за время действия ЗСТ поставки осуществлялись только из ЕС в Украину.

"За 5 лет действия соглашения поставки осуществлялись только односторонне: из ЕС в Украину. Экспорт свинины и продукции свиноводства из Украины в ЕС запрещен из-за африканской чумы свиней (АЧС), которую в Украине зарегистрировали впервые в 2012", - говорится в обращении АСУ к Минэкономики.

Согласно данным ассоциации, импорт свинины в Украину в 2020 году увеличился на 17,1% – до 28,0 тыс. тонн, 79,5% ее было ввезено из ЕС. АСУ отмечает оживление экспорта свинины из стран ЕС в связи с закрытием первого в мире по емкости рынка Китая для экспортеров из Германии в связи со вспышкой АЧС.

Ассоциация считает, что украинские производители работают себе в убыток из-за переизбытка свинины в странах ЕС, где цены в соседних с Германией странах снизились в среднем на 20%, а также роста себестоимости украинской свинины на 25% за четвертый квартал 2020 года из-за удорожания кормов.

По данным АСУ, экспорт свинины в 2020 году из Украины увеличился на 22% – до 2,9 тыс. тонн, но все равно на порядок уступает импорту.

Согласно анализу рынка ассоциацией, по состоянию на 1 января 2018 года крупнейшее поголовье свиней было у ЧАО "АПК-Инвест" (Донецкая обл.) – 295 тыс. голов, ТОВ "Нива Переяславщины" (Киевская обл) – 194 тыс. голов, ТОВ "Даноша" (Ивано-Франковская обл.) –174,5 тыс. голов и ТОВ "НПП Глобинский свинокомплекс" (Полтавская обл.) – 154,3 тыс голов.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 января 2021 года поголовье свиней в Украине составляло 5,84 млн, из которых в агропредприятиях – 3,62 млн голов, а в хозяйствах населения – 2,22 млн голов.

Теги: #квота #животноводство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:24 04.12.2020
Разумков не уверен, что Рада сможет заполнить свою квоту в КС на следующей пленарной неделе

Разумков не уверен, что Рада сможет заполнить свою квоту в КС на следующей пленарной неделе

10:25 05.12.2019
Германия увеличила квоту авторазрешений для Украины на 9,8 тыс. на 2020г, выдала еще 4 тыс. на 2019г

Германия увеличила квоту авторазрешений для Украины на 9,8 тыс. на 2020г, выдала еще 4 тыс. на 2019г

13:25 13.02.2019
Кабмин уменьшил квоту иммиграции в Украину до 3,768 тысчеловек на 2019г

Кабмин уменьшил квоту иммиграции в Украину до 3,768 тысчеловек на 2019г

16:29 21.11.2018
Минагропрод планирует ограничить профилактическое использование антибиотиков в животноводстве

Минагропрод планирует ограничить профилактическое использование антибиотиков в животноводстве

10:53 08.11.2018
Квота украинской музыки на радио с 8 ноября увеличивается до 35%

Квота украинской музыки на радио с 8 ноября увеличивается до 35%

18:12 20.09.2018
Рада делегировала в КС двоих судей по своей квоте

Рада делегировала в КС двоих судей по своей квоте

18:29 04.07.2018
МКМТ ввела годовую квоту на импорт серной кислоты и олеума

МКМТ ввела годовую квоту на импорт серной кислоты и олеума

16:34 19.04.2018
Депутаты предлагают ввести нулевую ставку НДС на поставки молока в Украине

Депутаты предлагают ввести нулевую ставку НДС на поставки молока в Украине

14:15 18.04.2018
Кабмин установил квоту иммиграции в Украину в 4,4 тыс. человек на 2018 год

Кабмин установил квоту иммиграции в Украину в 4,4 тыс. человек на 2018 год

13:27 11.01.2018
Нацсовет по телерадиовещанию рекомендует Раде обязать телеканалы выполнять 75%-ную квоту украинского языка на ТВ с марта-апреля

Нацсовет по телерадиовещанию рекомендует Раде обязать телеканалы выполнять 75%-ную квоту украинского языка на ТВ с марта-апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by - глава НБУ

Нацбанк Украины повысил прогноз инфляции на 2021 г. до 7%

НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021

ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Катарская Nebras планирует купить еще шесть ВЭС и СЭС Хмельницкого и партнеров

Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

Снижение тарифов для операторов ГРС может затруднить их расчеты с ОГТСУ – профильная ассоциация

Возврат к госрегулированию на рынке газа означает откат назад в проведении реформы – Копач

Минрегион отчитался о выполнении плана "Большого строительства" на 2020 год относительно школ, детсадов и спортивных объектов

Украино-саудовская рабочая группа развития торговли и инвестиций в агросфере Украины начала работу

"Укрзализныця" в 2020г приобрела 28 новых пассажирских вагонов

ЕБА предлагает продлить срок реализации Нацплана сокращения выбросов на 5 лет

Nestle инвестирует более $787 млн в ответственное производство кофе Nescafe

Волатильность биткойна способствует ралли его главного конкурента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА