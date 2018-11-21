Экономика

16:29 21.11.2018

Минагропрод планирует ограничить профилактическое использование антибиотиков в животноводстве

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Минагропрод планирует ограничить профилактическое использование антибиотиков в животноводстве

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено ограничить профилактическое использование антибиотиков в животноводстве.

Как сообщил генеральный директор директората безопасности и качества пищевой продукции Минагропрода Николай Мороз на "круглом" столе Европейской бизнес ассоциации "Система антимикробной резистентности в животноводстве" в Киеве в среду, министерство работает над системой надзора и контроля над использованием антибиотиков в животноводстве, а также над образовательными проектами в данной отрасли.

"Следующий и наиболее болезненный вопрос – ограничение использования антибиотиков для профилактики. На данный момент не планируется полный запрет антибиотиков, но мы будем идти к уменьшению их использования в профилактических целях", - объяснил чиновник, добавив, что Минагропрод сможет определиться с переходными периодами данных ограничений после "комплексной оценки рынка".

Он также добавил, что вскоре ведомство вынесет на общественное обсуждение проект нового закона о ветеринарной медицине.

"Относительно закона о ветеринарной медицине: на сеглдня законопроект уже практически на стадии завершения, мы ожидаем, что к концу года он будет вынесен на обсуждения", - сказал он.

Теги: #профилактика #антибиотик #минагропрод #животноводство
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