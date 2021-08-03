Пресс-конференции

15:40 03.08.2021

Ассоциации переработчиков мясомолочных продуктов обратились к правительству с просьбой разработать программу поддержки отрасли

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Киев. 3 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ассоциации переработчиков мясомолочных продуктов обратились к правительству с просьбой разработать и внедрить национальную программу развития и поддержки молочной и мясной отрасли для недопущения дальнейшего углубления кризисных явлений в их деятельности, сообщил глава Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Уровень господдержки животноводства, а мы, подчеркиваю, все сотрудничаем с нашими партнерами-животноводами, на уровне 1,2 млрд грн не удовлетворяет потребностей развития как молочного скотоводства, так и молочной отрасли", - отметил он.

По данным главы СМПУ, кризисные явления в отрасли характеризирует сокращение за первое полугодие 2021 года производства молока на 5,6% по сравнению с первым полугодием 2020 года, поголовья коров – 5,8%, до 1,67 млн голов, сокращение поступившего на переработку молока - на 12%. Он уточнил, что больше всего сократилось производство масла, сырных продуктов, сухого обезжиренного молока и казеина. Негативную тенденцию усугубил рост за указанный период импорта молочных продуктов со $140 млн до $165 млн в денежном эквиваленте.

Руководитель экспертно-аналитической службы СМПУ Леонид Тулуш отметил необходимость разработки программных документов по поддержке молокоперерабатывающей отрасли, поскольку ее доля в пищевой промышленности Украины сократилась с 17% в 2010 году до менее чем 10% в 2020 году. Он уточнил, что тезисы, приведенные в аграрном блоке действующей Национальной экономической стратегии до 2030 года, являются правильными, но конкретной стратегии по развитию молочной отрасли документ не содержит.

"Нужно учесть, что со временем молоко от населения вообще не будет присутствовать в молокопереработке. Действительно, с 2024 года идут новые стандарты, когда переработка окончательно откажется от молока из хозяйств населения из-за его несоответствия стандартам, которые, кстати, будут ужесточаться. Соответственно, нужен программный документ, как выживать в таких условиях", - отметил Тулуш.

Он напомнил, что 10 лет назад молоко от населения было основным сырьем для перерабатывающих предприятий, но после 2024 года данный источник станет недоступным. По данным Тулуша, государство не внедряет никаких программ стимулирования трансформации для тех домохозяйств, которые хотят заниматься молочным бизнесом, не происходит трансформации домохозяйств в семейные молочные фермы, а механизм кооперации между хозяйствами так и не был реализован.

Тулуш уточнил, что отсутствие программных документов, в первую очередь, создает некоторую нервозность на рынке молокопреработки. Кроме того, важным фактором стал рост цен на молочное сырье – в июне 2021 года сырье класса "экстра" подорожало более чем на 20% по сравнению с июнем 2020 года, тогда как молочные продукты в зависимости от вида - на 10-15%

"У нас, после того как забрали спецдотации (льготный спецрежим обложения НДС, действовавший до 1 января 2015 года - ИФ), никакого действенного инструмента не предложено. В 2017 году была предложена квазиаккумуляция, но там, к сожалению, основную сумму получили птицеводы", - отметил представитель СМПУ.

Тулуш подчеркнул, что в нынешнем году на поддержку животноводства государство выделило более 1 млрд грн, но бюджет данного направления включает такие виды животноводства как пчеловодство и птицеводство, соответственно, отрасль молокопереработки не может рассчитывать на значительную государственную поддержку.

По его данным, сумма установленной ежегодной господдержки на все агарные в 2021-2024 годах составляет 4 млрд грн, и данные средства не помогут молокоперерабатывающей отрасли преодолеть происходящие кризисные явления.

"Данной пресс-конференцией мы бы хотели продолжить наше конструктивное сотрудничество с правительством, и действительно сформировать необходимый инструментарий. Осенью начинается формирование бюджета на 2022 год, поэтому мы надеемся на поддержку органов власти в этом вопросе, потому что иначе через два года поддержка этой отрасли будет уже не нужна", - подчеркнул представитель СМПУ.

Исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко в ходе пресс-конференции уточнил, что только общими усилиями представителей власти и переработчиков можно исправить сложившуюся в отрасли переработки пищевых продуктов ситуацию.

"Проблема в мясной отрасли существует так же, как и в молочной. Если взять статистические данные, то импорт продуктов переработки мясомолочной отрасли с каждым годом растет вдвое", - уточнил он.

Помимо того, глава СМПУ напомнил, что ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко предлагал направить 1% ВВП Украины на господдержку агросектора. Чагаровский уточнил, что господдержка в указанном размере должна быть запланирована в государственной резолюции до 2024 года, поскольку молочная отрасль требует долгосрочных инвестиций, и оказанная в 2022 году поддержка даст первые результаты, как минимум, в 2025 году.

"Мы обращаемся к правительству: пожалуйста, услышьте нас. Мы готовы помочь, давайте вместе создадим с вами национальную программу развития скотоводства и молочной отрасли", - подытожил Чагаровский.

Как сообщалось, принятое Кабинетом министров в мае 2021 года постановление расширяет и совершенствует государственную поддержку развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции на 2021 год, на реализацию программы предусмотрено 1,15 млрд грн.

По данным Госстата, реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе-июне 2021 года снизилась на 2,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года - до 1,60 млн тонн, производство молока - на 5,3%, до 4,32 млн тонн, яиц - на 13,6%, до 7,38 млрд шт.

По состоянию на 1 июля поголовье домашней птицы в Украине сократилось на 3,8% по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года - до 239,2 млн голов, крупного рогатого скота (КРС) - на 6,5%, до 3,23 млн голов (в том числе поголовье коров сократилось на 5,8% - до 1,67 млн голов), овец и коз - на 5,0%, до 1,39 млн голов, тогда как поголовье свиней возросло на 0,7% - до 6,11 млн голов.

Теги: #господдержка #животноводство
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