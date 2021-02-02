Экономика

12:07 02.02.2021

Главой набсовета Юнекс Банка стал руководитель департамента инвестиционных проектов "Смарт-холдинг" Свиридов

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Главой набсовета Юнекс Банка стал руководитель департамента инвестиционных проектов "Смарт-холдинг" Свиридов

Единственный акционер Юнекс Банка (Киев) Вадим Новинский 1 февраля назначил на должность главы наблюдательного совета финучреждения Артема Свиридова сроком до 31 мая 2021 года.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Свиридов с 25 февраля 2020 года по настоящее время работает в филиале ООО "Смарт-Холдинг" в Мариуполе руководителем департамента инвестиционных проектов, до этого там же работал руководителем департамента корпоративных финансов, а с 2013 занимал аналогичную должность в ЗАО "Смарт-холдинг".

Как сообщалось, Юнекс Банк 30 декабря 2020 года прекратил полномочия главы правления Ганны Довгальской по ее желанию, и назначили на ее место главу набсовета банка – Дмитрия Дзятко сроком на один год.

Юнекс Банк основан в 1993 году. Основным его собственником является Вадим Новинский, которому по состоянию на начало 2021 года опосредованно принадлежит 100% акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Юнекс Банк занимал 64-е место (796,827 млн грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Теги: #юнекс_банк
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