"Драгон-Капитал" с экс-главой Альфа Банка (Киев) Свитеком покупают Юнекс Банк у "Смарт-холдинга"

Инвестгруппа "Драгон-Капитал" (Dragon Capital) Томаша Фиалы совместно с экс-главой правления Альфа Банк (Киев) Иваном Свитеком подписали договор о покупке "Юнекс Банк" со "Смарт-холдингом" (Smart Holding) Вадима Новинского.

"Стороны планируют закрыть сделку в течение первого квартала 2021 года. В данный момент документы проходят согласование в НБУ. Антимонопольный комитет Украины уже одобрил сделку", - говорится в релизе "Смарт-холдинга" в четверг.

Согласно ему, сторонами договора выступили: от Smart Holding – компания Withine Investments LTD (Кипр), от Dragon Capital – Dragon Capital Investments Limited (Кипр), участвующая в сделке вместе со Свитеком.

Сумма сделки не разглашается.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Юнекс Банк занимал 64-е место (796,83 млн грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Банк завершил 9 месяцев 2020 года с чистым убытком 22,97 млн грн, что в 3,8 раза превышает убыток за аналогичный период прошлого года, в том числе в третьем квартале чистый убыток составил 14,67 млн грн против 1,41 млн грн в третьем квартале прошлого года.

Чистый процентный доход банка за 9 мес. этого года сократился на 14,8% – до 68,07 млн грн, а чистый комиссионный – на 21,2%, до 19,3 млн грн.

В релизе уточняется, что Withine Investments LTD (Кипр) владеет 100% акций Юнекс Банка, а 100% акций Withine Investments, в свою очередь, принадлежит Smart Investments (CY) Ltd, собственником которой является народный депутат Новинский.

Как сообщалось, Dragon Capital совместно со Свитеком в конце минувшего года заключили с польским Getin Holding соглашение при условии выполнения ряда требований о продаже 100% акций Идея Банка и 100% ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС, Киев). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (7,879 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 75 действующих в стране банков.

Цена покупки Идея Банка в EUR была эквивалентна 1,368 млрд грн минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цена 100% участия в НФС около 5 млн грн. Сделка получила одобрение в АМКУ, однако была разорвана, поскольку стороны не смогли согласовать ее коммерческие условия в установленный договором срок. Свитек в той сделке планировал приобрести 12,07% акций.

"Причиной этого стал, в большей степени, экономический кризис, вызванный распространением коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине и мире, который существенно повлиял на потенциальные риски, связанные с завершением сделки", – комментировала тогда пресс-служба Dragon Capital.

Smart Holding – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины, активы которой сосредоточены в сферах горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, судостроения и недвижимости.

Dragon Capital - одна из крупнейших инвестгрупп в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.