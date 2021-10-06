Юнекс-Банк будет развиваться как отдельный бизнес – глава Dragon Capital

Инвестиционная компания Dragon Capital будет развивать Юнекс-Банк как отдельный бизнес, как независимый универсальный банк, который будет больше специализироваться на услугах для розничных клиентов, а в корпоративном секторе – для среднего и мелкого бизнеса, сообщил основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Наша цель - занять долю рынка в тех секторах, которые я перечислил, сделать этот банк прибыльным, растущим, успешным и привлекательным для инвесторов примерно через 7-10 лет. Чтобы нам как инвесторам получить хороший доход от этой инвестиции. Это точно не наш какой-то "кэптивный" карманный банк. Это независимый банк", - сказал Фиала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя выбор момента для вхождения в банковский сектор Украины, глава Dragon Capital, которая около 20 лет является одной из ведущих инвесткомпаний страны, отметил, что причиной стали позитивные изменения в последние семь лет и высокая доходность.

"У нас появилось доверие к регулятору, с рынка ушла нездоровая, нелегальная конкуренция (отмывание денег, кредиты связанным лицам…). Сектор работает сейчас прозрачно… Плюс он является очень прибыльным: доходность банковского сектора в Украине, наверное, одна из самых высоких в мире, в Европе так точно", – пояснил Фиала.

Он добавил, что сейчас очень большую долю в секторе занимают государственные банки, что создает хорошую нишу для более эффективных частных собственников.

"И самое важное, почему мы вошли в сектор именно сейчас, - у нас есть хорошая команда под руководством (экс-главы Альфа-Банка) Ивана Свитека, который тоже купил долю в Юнекс-Банке. Для нас очень важно, чтобы человек, который управляет проектом, был соинвестором вместе с нами", – отметил глава Dragon Capital.

Он сообщил, что Dragon Capital уже предоставил банку субординированный долг (Юнекс-Банк 23 июня подал в Нацбанк документы на учет 48 млн грн субординированного долга – ИФ), который сейчас частично зарегистрирован, а частично – в процессе регистрации, и планирует увеличить уставный капитал банка, чтобы поддержать рост активов.

"Этот банк сейчас как стартап. Он был не в лучшем состоянии, убыточный, поэтому там, конечно, очень много работы… Ощутимые результаты можно будет увидеть через год-два", – заявил Фиала.

Среди сделанного за четыре месяца он выделил смену Свитеком 40% персонала и офиса. "Банк постепенно выводят на безубыточность, разрабатывают новые продукты, ускоряют выдачу кредитов, идет наращивание активов", – указал глава Dragon Capital, добавив, что также есть рабочие планы в направлении фитеха.

Как сообщалось, Нацбанк Украины 1 апреля 2021 года согласовал приобретение 75,01% акций Юнекс-Банка Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital и 24,99% акций Иваном Свитеком напрямую.

Согласно данным НБУ, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Юнекс-Банк занимал 60-е место (955,55 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков. По информации банка, на 1 июня его уставный капитал банка составлял 292 млн грн.