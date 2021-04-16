Dragon Capital закрыл сделку по покупке Юнекс Банка

Томаш Фиала через ряд компаний группы Dragon Capital совместно с экс-главой Альфа Банка Иваном Свитеком закрыл сделку по покупке акций Юнекс Банка в соотношении 75,01% и 24,99% соответственно, сообщается в пресс-релизах Smart Holding и Dragon Capital в пятницу.

"Мы стремимся максимально эффективно работать с инвестиционным портфелем. В данной сделке наилучшим образом совпали наши интересы и интересы наших партеров", – сказал генеральный директор Smart Holding Алексей Пертин, которого процитировала пресс-служба.

Согласно сообщению Dragon Capital, ожидается, что в течение следующих нескольких лет Юнеск Банк станет одним из лидеров по качеству обслуживания клиентов и внедрению новых инновационных продуктов.

"Сегодня господин Свитек также назначен главой правления Юнекс Банка. Мы уверены, что для банка и его команды это прекрасная возможность реализовать свой потенциал и сделать серьезный рывок в развитии", - процитировала пресс-служба генерального директора Dragon Capital Фиала.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 1 апреля 2021 года согласовал приобретение 75,01% акций Юнекс Банка Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital и 24,99% акций Свитеком напрямую

Smart Holding - одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Ее интересы сосредоточены в отраслях, являющихся ключевыми для экономики страны. Предприятия Smart Holding инвестируют в объекты сферы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, энергетики, судостроения и недвижимости.

Withine Investments LTD (Кипр) владела 100% акций Юнекс Банка. В свою очередь, 100% акций Withine Investments принадлежит Smart Investments (CY) LTD, собственником которой является Вадим Новинский.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.Основана в 2000 году в Киеве, имеет успешный 20-летний опыт прямых инвестиций в стране.