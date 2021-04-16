Экономика

14:00 16.04.2021

Главой набсовета Юнекс Банка назначен директор Dragon Capital Invetsments Евгений Баранов

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Главой набсовета Юнекс Банка назначен директор Dragon Capital Invetsments Евгений Баранов

Акционер Юнекс Банка (Киев) Withine Investments LTD 15 апреля прекратил полномочия главы набсовета Артема Свирида и назначил вместо него директора Dragon Capital Invetsments Евгения Баранова сроком на 60 дней. 

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), акционер также прекратил полномочия четырех членов набсовета – Сергея Просенюка, Алексея Луданика, Станислава Шлапака и Анатолия Науменко.

Вместо них на 60 дней назначены исполнительный директор Dragon Capital Limited Иво Сухи, частный инвестор Мартин Пилецки, главный исполнительный директор онлайн-супермаркета Knuspr.de Эрих Чомор и генеральный директор европейского Fintech Андрей Козяр. 

Кроме того, акционер также прекратил полномочия главы правления Дмитрия Дзятко и назначил вместо го до 23 марта 2022 года Ивана Свитека, который 16 апреля совместно с Томашем Фиалой закрыл сделку по покупке акций Юнекс Банка в соотношении 24,99% и 75,01% соответственно

Как сообщалось, Национальный банк Украины 1 апреля 2021 года согласовал приобретение 75,01% акций Юнекс Банка Фиалой через ряд компаний группы Dragon Capital и 24,99% акций Свитеком напрямую

Withine Investments LTD (Кипр) владела 100% акций Юнекс Банка. В свою очередь, 100% акций Withine Investments принадлежит Smart Investments (CY) LTD, собственником которой является Вадим Новинский.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.Основана в 2000 году в Киеве, имеет успешный 20-летний опыт прямых инвестиций в стране.

Smart Holding - одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Ее интересы сосредоточены в отраслях, являющихся ключевыми для экономики страны. Предприятия Smart Holding инвестируют в объекты сферы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, энергетики, судостроения и недвижимости.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Юнекс Банк занимал 63-е место (891,339 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #набсовет #юнекс_банк
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