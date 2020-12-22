Экономика

17:48 22.12.2020

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

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АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Юнекс Банка (ПИБ, Киев) народного депутата Вадима Новинского кипрской компанией Dragon Capital Investments Limited, сообщила пресс-служба АМКУ.

За соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 22 декабря.

Как сообщало антимонопольное ведомство, речь идет о приобретениях, которые обеспечат свыше 50% голосов в высшем органе управления.

"Смарт-холдинг не комментирует сделки до их завершения. (...) Наш портфель инвестиций постоянно развивается, и решения о входе или выходе из бизнеса принимаются в рамках нашей долгосрочной стратегии. Мы и наши партнеры выполняем все требования законодательства при заключении любых сделок, в том числе антимонопольного", – прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Смарт-холдинг", в которой сосредоточены активы Новинского.

В "Смарт-холдинге" отметили, что официальные уведомления регуляторов могут свидетельствовать лишь о потенциальной заинтересованности сторон. "Мы придерживаемся принципов открытости и проинформируем все заинтересованные стороны в случае изменения нашего инвестиционного портфеля", - добавили в компании.

В "Драгон Капитале" агентству "Интерфакс-Украина" также не стали комментировать возможную сделку.

Как сообщалось, Getin Holding 20 декабря 2019 года заключил соглашение при условии выполнения ряда требований о продаже 100% акций Идея Банка и 100% ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС, Киев) группе в составе Dragon Capital Investments Limited (Кипр), Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерси) и физическому лицу.

Цена покупки в EUR эквивалентна 1,368 млрд грн, или PLN224,76 млн минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цена 100% участия в НФС около 5 млн грн.

Сделка получила одобрение в АМКУ, однако была разорвана из-за прецедента невыполнения условий, то есть эмитент и покупатель не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Идея Банка.

Как сообщила пресс-служба Dragon Capital, сделка была разорвана, поскольку стороны не смогли согласовать ее коммерческие условия в установленный договором срок.

"Причиной этого стал, в большей степени, экономический кризис, вызванный распространением коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине и мире, который существенно повлиял на потенциальные риски, связанные с завершением сделки", – добавила пресс-служба.

В начале августа 2020 года компания Withine Investments LTD сократила долю в уставном капитале Юнекс Банка с 99,343574% до 94,979975%.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 12 августа акционерами банка также являлись еще 19 физлиц, в том числе Виктор Чипак (0,006849%), Владимир Матыцын (0,000513%), Татьяна Матыцына (0,000513%), Валентина Ламаш (0,000513%), Лариса Пилашевич (0,000410%).

Новинский, активы которого сосредоточены в "Смарт-холдинге", через Yernamio Consulting Ltd является младшим партнером Елтышева в нескольких небольших компаниях, в частности, ООО "Фианор", "Макси Сервис Компани", "Охранное агентство "Фидель" (все – Киев).

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Юнекс Банк занимал 64-е место (796,83 млн грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Теги: #драгон_капитал #юнекс_банк #амку
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