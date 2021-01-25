Экономика

17:29 25.01.2021

Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн

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Госфинмониторинг в 2020 выявил операции по отмыванию денег и других нарушений закона на 76 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств или совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд грн", - указало ведомство на сайте в понедельник.

Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы - 292, а также в СБУ - 252, Нацполицию - 233, НАБУ - 168.

Что касается подозрений в коррупции, то в прошлом году Госфинмониторинг направил 204 материала такого характера в правоохранительные органы.

Теги: #госфинмониторинг
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