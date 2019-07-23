Экономика

13:58 23.07.2019

Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах

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Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах

Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный банк, Государственная фискальная служба (ГФС), Госфинмониторинг и ряд других органов подписали меморандум о сотрудничестве в создании механизма проверки информации о конечных бенефициарных собственниках.

Согласно сообщению на сайте Минюста, документ также подписали Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а также Госагентство по вопросам электронного управления.

"Наш документ – план действий, уже готовая дорожная карта, которая определяет дальнейшие шаги госорганов и институтов гражданского общества в создании концепции верификации бенефициаров. В нем прописаны четкие сроки и исполнители", – цитирует пресс-служба Минюста замминистра юстиции Елену Сукманову.

Теги: #меморандум #нбу #гфс #госфинмониторинг #минюст #минфин
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