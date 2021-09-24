Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к Госслужбе финансового мониторинга (ГСФМ) и Национальному банку Украины (НБУ) с просьбой разъяснить финансовым учреждениям принципы работы закона о налоговой амнистии.

Как говорится в сообщении на сайте КМУ, это стало результатом совещания с представителями банковского сектора, на котором обсуждались вопросы обеспечения администрирования процедур, необходимых для налоговой амнистии.

В совещании участвовали также министры финансов и юстиции Сергей Марченко и Денис Малюська, представители Нацбанка, Офиса президента, народные депутаты.

Участники также обсудили вопросы повышения эффективности программ кредитования для малого и среднего бизнеса и программ ипотечного кредитования. В частности, премьер подчеркнул важность усиления инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и поручил Минфину совместно с руководителями областей проработать механизмы ее совершенствования.

Шмыгаль также призвал, чтобы в рамках программы "Доступная ипотека 7%", в которой 17 банков уже подписали 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн грн, кредиты выдавались не только в крупных городах.

Как ранее сообщил глава профильного комитета Рады Данил Гетманцев в интервью телеканалу "Громадський", в рамках начавшейся 1 сентября налоговой амнистии госбюджет уже получил 1,5 млн грн, а всего украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 млн грн.

Многие банки указывают, что в нынешней редакции закон возлагает на них всю ответственность за проверку декларируемых средств, поэтому участвовать в амнистии для них очень рискованно.

Согласно данным агентства, в настоящее время разрабатывается законопроект, чтобы снизить эти риски.