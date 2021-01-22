"Турбоатом" и другие поставщики "Энергоатома" просят правительство обеспечить перечисление НАЭК от "ГарПока" не менее 5,1 млрд грн

Ряд украинских предприятий и организаций, работающих в отрасли атомного машиностроения, обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и врио министра энергетики Юрию Витренко с просьбой способствовать перечислению в адрес НАЭК "Энергоатом" не менее половины средств из 10,25 млрд грн, полученных ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в качестве погашения долга от НЭК "Укрэнерго", сообщила пресс-служба НАЭК.

Согласно сообщению, подобного содержания письма Шмыгалю и Витренко направили, в частности, АО "Турбоатом", Харьковский НИИ и ПКИ "Энергопроект", кропивницкое НПП "Радий", НВФ "Информация и технология", совместное украинско-латышское предприятие "Химимпекс", ЧАО "Северодонецкое НВО "Импульс".

При этом авторы обращений акцентировали внимание на кризисе неплатежей и как результат – критической ситуации в отрасли.

В частности, по словам гендиректора "Турбоатома" Виктора Субботина, которые приводятся в сообщении, предприятие из-за долгов перед ним со стороны "Энергоатома" вынуждено останавливать важные для развития атомной отрасли проекты.

В сообщении указывается, что по состоянию на 21 января 2021 года "Энергоатом" задолжал "Турбоатому" в общей сложности около 1,65 млрд грн.

В то же время "Энергопроект" отмечает, что нарушение сроков оплаты со стороны генкомпании приводит к задержкам выплаты зарплаты работникам института и оплаты налогов сборов, а также к несвоевременному приобретению необходимых расходных материалов.

По словам генерального директора НВП "Радий" Александра Сиори, из-за неплатежей "Энергоатома", долги которого за оборудование для повышения безопасности АЭС превышают 1,6 млрд грн, предприятие находится на грани банкротства.

Об угрозе банкротства и вынужденного увольнения работников также заявляет гендиректор "Химимпекс" Сергей Сокирко, указывая, что долг НАЭК перед его предприятием составляет 36 млн грн.

Со своей стороны директор НВО "Импульс" Александр Журба отмечает, что за последние два месяца с объединения было уволено около 100 работников, и это ставит под угрозу способность предприятия сопровождать жизненный цикл уже поставленного оборудования и систем контроля и управления АЭС Украины.

Как сообщалось, 16 января энергорегулятор на своем сайте сообщил, что издал предписание ГП "ГарПок" не менее 50% средств, полученных от ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов на 10,25 млрд грн, предоставленных банками под госгарантии, направлять на погашение задолженности перед НАЭК "Энергоатом".

Врио президента "Энергоатома" Петр Котин со своей стороны сообщил, что генкомпания направит большую часть средств из приблизительно 5,1 млрд грн, которые будут получены от "ГарПока" в качестве погашения долга, на расчеты по оплате топлива с Westinghouse и другими поставщиками.

При этом предписание НКРЭКУ он назвал мудрым решением, имеющим большое значение для госкомпании, поскольку оно означает не только финансовую, но и политическую поддержку базовой государственной генерации.

Профильные ВИЭ-объединения в то же время просят президента Украины Владимира Зеленского не допустить реализации предписания НКРЭКУ в адрес ГП "Гарантированный покупатель" о распределении НАЭК "Энергоатом" минимум 50% средств из 10,25 млрд грн, полученных от НЭК "Укрэнерго", настаивая на погашении за счет этих средств 40% накопленной на 1 августа задолженности перед ВИЭ-генерацией, составляющей 22,5 млрд грн. То есть ожидаемая ВИЭ-генерацией сумма составляет 9 млрд грн.

Перед этим в интервью агентству "Интерфакс-Украина" премьер Денис Шмыгаль отметил, что правительство склоняется к распределению средств "Укрэнерго" поровну между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией.