Экономика

16:55 21.01.2021

"Укрзализныця" в 2020г приобрела 28 новых пассажирских вагонов

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АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2020 году приобрело за собственные средства 28 новых пассажирских вагонов, а 1406 обновило разными видами ремонта.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, в минувшем году капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени - 439, а в депо железнодорожники отремонтировали 954 единицы.

"Укрзализныця" также отмечает, что во время капитально-восстановительного ремонта вагоны обновляются полностью: устанавливаются новые кузова, крышные кондиционеры, окна, системы контроля электрооборудования пассажирского вагона, обустраиваются биотуалеты.

В 2019 году "Укрзализныця" приняла в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов. Кроме того, в 2019 году компания внесла предоплату за 26 вагонов на 2020 год.

Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2021 год", госбюджет в текущем году предусматривает выделение 4,5 млрд грн на развитие пассажирских ж/д перевозок. В частности, на закупку пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

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