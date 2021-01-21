Nestle инвестирует более $787 млн в ответственное производство кофе Nescafe

Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, планирует в ближайшие десять лет направить более 700 млн швейцарских франков ($787 млн) на устойчивое развитие своего популярного бренда кофе Nescafe, сообщает Bloomberg.

Это более чем вдвое превышает инвестиции компании в устойчивое развитие за последние десять лет, отмечает агентство.

Компания, в частности, намерена к 2025 году производить 100% кофе Nescafe, отслеживая всю цепочку поставок до отдельно взятых фермеров, сообщается в пресс-релизе Nestle.

Nescafe будет сокращать выбросы углекислого газа своих поставщиков сырья и собственных операций. Компания также планирует использовать упаковочные материалы, не наносящие вреда окружающей среде.

Глава подразделения по производству кофе и напитков Nestle Филипп Навратил отметил, что программа имеет три приоритета: "увеличение доходов фермеров, сокращение выбросов углерода и переход к перерабатываемой упаковке". Он уточнил, что компания продолжает работать над окончательным объемом инвестиций.

Nestle намерена достичь нулевого уровня нетто-выбросов углекислого газа к 2050 году.

Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания со штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и др. Ее портфель включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.

Ранее, в начале 2021 года, сообщалось также, что корпорация Nestlé, оценивающая свою долю на украинском рынке кофе примерно в 40%, запустила в Украине продажи линейку кофе под брендом Starbucks и рассчитывает занять значимые позиции в премиум-сегменте молотого и зернового кофе.