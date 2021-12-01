Экономика

14:08 01.12.2021

Цены на кофе находятся на 10-летних максимумах, аналитики ждут дальнейшего роста

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Цены на кофе находятся на 10-летних максимумах, аналитики ждут дальнейшего роста

Мировые цены на кофе достигли максимумов за 10 лет, при этом аналитики ожидают их сохранения на высоком уровне до 2023 года.

Фьючерсные контракты на кофе с поставкой в декабре по итогам сессии в понедельник достигли $2,34 за фунт. В минувший четверг фьючерсы на бирже ICE поднимались до $2,46, что стало максимальным показателем с 2011 года, когда котировки превысили $3 за фунт.

В то же время значение бенчмарка, рассчитываемого Международной ассоциацией кофе, в пятницу достигло $2,07 за фунт, подскочив на 85% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

"Вопрос относительно дальнейшей динамики цен заключается в том, насколько эти колебания будут длительными в перспективе", - сказал стратег Saxo Bank по сырьевым рынкам Оле Хансен, слова которого приводит CNBC.

По мнению эксперта, следует следить за ситуацией в Бразилии, чтобы оценить, как погодные условия в стране могут повлиять на сбор урожая. По его словам, неблагоприятные погодные условия повлияют на цены позднее в текущем году, а также в 2022 и даже в 2023 году.

Помимо погоды негативное влияние на рынок оказывают проблемы с поставками в мире, поскольку производители и компании, которые перерабатывают кофейные зерна, зачастую находятся в разных странах.

Неопределенности также добавляют опасения по поводу ситуаций в странах-экспортерах, включая Эфиопию, которая находится на грани гражданской войны, и Вьетнам, где наблюдается рост числа заражений коронавирусом, что может негативно отразиться на производстве, пишет CNBC.

В то же время, по мнению исполнительного директора Marex по продажам кофе в Европе Максимиллиана Коупстейка, цены на кофе останутся на высоких уровнях, хоть и будут демонстрировать волатильность в течение некоторого времени в будущем.

Теги: #кофе #цены
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