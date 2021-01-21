Экономика

14:18 21.01.2021

Нацбанк Украины повысил прогноз инфляции на 2021 г. до 7%

2 мин читать
Нацбанк Украины повысил прогноз инфляции на 2021 г. до 7%

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% (в октябрьском прогнозе) до 7% и ожидает ее возвращения к 5% в 2022 году.

"В первой половине 2021 года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года. Национальный банк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%. (...) В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%", – сообщается на сайте Нацбанка в четверг.

Центробанк указал, что ускорение роста цен в первой половине 2021 года будет обусловлено быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей, более низким, чем в прошлом году, урожаем сельскохозяйственных культур и ростом производственных расходов бизнеса, в частности, на оплату труда.

Указывается, что темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии.

Согласно сообщению, по оценкам НБУ, летом и в начале осени 2021 года инфляция превысит 8%.

В то же время, НБУ ожидает, что во второй половине текущего года влияние проинфляционных факторов ослабевать, что развернет инфляционную динамику. В частности, ожидается что, за счет наращивания предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров

Помимо этого, монетарная политика Нацбанка также будет направлена на ослабление фундаментального давления на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и на улучшение инфляционных ожиданий, отметила пресс-служба центробанка.

"Как следствие, ожидается, что показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине следующего года", – указано в сообщении.

Согласно сообщению, НБУ ухудшил прогноз базовой инфляции на 2021 год с 5,4% (в октябрьском прогнозе) до 5,9% и ожидает ее возвращения к 3,8% в 2022 году.

 

 

Теги: #нбу #инфляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 21.01.2021
Нацбанк сохранил учетную ставку 6%

Нацбанк сохранил учетную ставку 6%

11:57 21.01.2021
НБУ внедрил выездные проверки и дистанционный надзор за банками в сфере киберзащиты и информбезопасности

НБУ внедрил выездные проверки и дистанционный надзор за банками в сфере киберзащиты и информбезопасности

23:19 18.01.2021
НБУ предоставил Креди Агриколь Банку статус квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг

НБУ предоставил Креди Агриколь Банку статус квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг

17:01 16.01.2021
Нацбанк на неделе купил $20 млн

Нацбанк на неделе купил $20 млн

14:59 16.01.2021
Нацбанк разрешил физлицам покупать и продавать инвалюту за гривни на условиях "форвард"

Нацбанк разрешил физлицам покупать и продавать инвалюту за гривни на условиях "форвард"

14:13 15.01.2021
Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривни – опрос НБУ

Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривни – опрос НБУ

15:25 14.01.2021
НБУ продлил на полгода сроки настройки и автоматизации процессов финмониторинга для банков и небанковских финучреждений

НБУ продлил на полгода сроки настройки и автоматизации процессов финмониторинга для банков и небанковских финучреждений

12:43 12.01.2021
Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

Чистые международные резервы Украины составили $18,1 млрд – глава Совета НБУ

12:41 12.01.2021
Доля NPL с начала 2020 года сократилась до 42% – Рожкова

Доля NPL с начала 2020 года сократилась до 42% – Рожкова

16:59 11.01.2021
Инфляция в Украине в 2020г ускорилась до 5% – Госстат

Инфляция в Украине в 2020г ускорилась до 5% – Госстат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by - глава НБУ

НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021

ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Набсовет "МГУ" заявляет о невозможности платить "Нафтогазу" за покупку ОГТСУ и просит Кабмин решить проблему

Туристическая отрасль Украины в 2020 году потеряла около 60 млрд грн – ГАРТ

ПОСЛЕДНЕЕ

Волатильность биткойна способствует ралли его главного конкурента

Самым популярным ж/д направлением в 2020 году был Киев - Харьков

Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by - глава НБУ

Владелец газеты Daily Mail сократил выручку в I финквартале

Компании Германии понесли сильные потери от санкций ЕС против России

НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021

Минсоцполитики ориентировочно оценивает прожиточный минимум для трудоспособных в 4100 грн/мес.

Цены на жилье в Украине в 2020 выросли на первичном рынке на 6,9%, на вторичном на 9,8% – Госстат

АМПУ объявила о введении ледовой кампании в 4 морпортах Украины

Пандемия коронавируса стимулировала рост спроса на коттеджное жилье в пригороде Киева – NAI Ukraine

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА