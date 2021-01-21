Экономика

12:53 21.01.2021

"Укрлендфарминг" Бахматюка заявляет об остановке 37 предприятий из-за давления директора НАБУ

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"Укрлендфарминг" Бахматюка заявляет об остановке 37 предприятий из-за давления директора НАБУ

Группа компаний "Укрлендфарминг", основным владельцем которой выступает Олег Бахматюк, в течение полутора лет была вынуждена остановить работу 29 ферм и восьми птицефабрик из-за давления директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, говорится в заявлении на сайте группы в четверг.

"Без работы остались 13 тыс. украинцев, бюджет только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства. Закрываются птицефабрики, производство сокращается, а цены на яйца в Украине стремительно растут", - подчеркнул агрохолдинг.

В начале ноября 2020 года Бахматюк сообщил, что в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного направления, поголовье КРС составляло 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем до 2014 года. В июле прошлого года он заявлял, что давление НАЬУ может привести к закрытию шести из 27 птиицефабрик.

В новом пресс-релизе "Укрлендфарминг" отмечает, что в агрохолдинге до недавнего времени работали 30 тыс. украинцев, он оказывал социальную помощь 706 населенным пунктам и сотрудничал с 298 тыс. арендодателей земельных паев, а также оплачивал в год 2-3 млрд грн налогов.

"Мы уже неоднократно обращались к президенту и премьер-министру Украины и обращаемся еще: вы обещали новые рабочие места для украинцев, вы обещали "инвестиционных нянь" для бизнеса", – говорится в заявлении, в котором "Укрлендфарминг" вновь просит оградить его от давления Сытника.

Агрохолдинг в пресс-релизе приводит список из 37 остановленных предприятий, среди которых восемь птицефабрик - филиалов Частной научно-производственной компании "Интербизнес": Бахмутская (Донецкая обл.), Богодуховская и Староверовская (обе – Харьковская обл.), Кировская (Кировоградская обл.), Винницкая, Городенковская и Рогатинская (обе - Ивано-Франковская обл.), Снигиревская (Николаевская обл.). В перечне также пять отделений ООО "Саан-Агро", четыре отделения ЧП "Бережаны", ООО "АП" Полесье "ООО" и пять отделений ООО "Веприк плюс", расположенные в разных областях Украины.

"Укрлендфарминг" указывает, что список остановленных предприятий может расшириться, если давление НАБУ на компанию продолжится.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по указанному делу экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Нацбанк утверждает, что долг принадлежавших Бахматюку неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" (оба - Киев) Фонду гарантирования вкладов физических лиц составляет 11 млрд грн, НБУ - 10,6 млрд грн. В том числе долг перед центробанком обеспечен личным поручительством бизнесмена на 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний.

Бахматюк ранее заявлял агентству "Интерфакс-Украина", что отвергает все обвинения и предлагает Фонду гарантирования поэтапно погасить 8 млрд грн задолженности: 500 млн грн гарантийного взноса и по 1 млрд грн ежегодно. По его мнению, это дело сфабриковано и направлено на то, чтобы сорвать достижение договоренностей с кредиторами. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Группа международных кредиторов группы "Укрлендфарминг" письмом от 15 ноября 2019 года предложила правительству Украины обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и "Укрлендфарминга". В письме уточнялось, что общая сумма тела долговых обязательств группы составляла примерно $1,65 млрд и состояла из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.

 

Теги: #набу #укрлендфарминг
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