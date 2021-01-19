Экономика

10:02 19.01.2021

Минсоцполитики заявляет о необходимости как можно скорее внедрить систему пенсионных накоплений

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Минсоцполитики заявляет о необходимости как можно скорее внедрить систему пенсионных накоплений

Министерство социальной политики Украины заявляет, что медлить с внедрением накопительной пенсионной системы нельзя.

"Министерство социальной политики предоставило комитету Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложения к проектам законов "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683 от 27.12.2019) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения" (№2763 от 16.01.2020), которые поддерживаются широкими кругами экспертов", - сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что предложения министерства обеспечат: снижение рисков коррупции и злоупотреблений за счет единых подходов к субъектам, которые будут предоставлять услуги в системе накопительного пенсионного обеспечения, без создания "особых условий" для отдельных структур, даже если их учредителем является государство; усиление ответственности учредителей негосударственных пенсионных фондов, которые будут предоставлять услуги в системе общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения; "Единое окно" для работы людей со своими пенсионными накоплениями; единые подходы к пенсионным выплатам в системе накопительного пенсионного обеспечения, понятность выплат для участников системы; возможность не увеличивать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для работодателей и работников при внедрении системы.

"Реализация таких изменений обеспечит функциональную способность системы, ее соответствие рыночным реалиям, уменьшение коррупционных рисков, усиление защиты человека и его пенсионных накоплений", - считают в ведомстве.

Теги: #минсоцполитики #пенсии
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