Глава Минэнерго призывает "Нафтогаз" активнее добиваться переноса "Газпромом" точки продажи газа на границу с РФ

Глава Министерства энергетики Юрий Витренко призывает НАК "Нафтогаз Украины" активнее добиваться переноса РАО "Газпром" точки продажи ресурса на границу с Российской Федерацией, что позволило бы формировать цену газа по принципу "хаб минус".

"Нафтогаз" как раньше, так и сейчас должен работать, чтобы эта опция была доступна. А пока нет совершенной конкуренции, государство определяет уровень (цены газа – ИФ)…Чтобы уязвимые потребители не страдали от того, что "Нафтогаз" чего-то не делает в национальных интересах", – написал он в среду в комментариях к своему посту в Facebook о ценообразовании на рынке газа.

При этом Витренко отметил, что европейские компании, получив возможность покупать газ на границе РФ-Украина, смогут продавать его в Украине по цене "хаб минус", а Украина будет покупать его не у "Газпрома", а у этих же компаний, но на восточной границе.

Он также подчеркнул, что условия контракта с "Газпромом" 2019 года полностью позволяют осуществлять поставки газа по принципу "хаб минус", отметив: первым шагом к этому стало решение Стокгольмского арбитража об установлении для Украины принципа "хаб".

"Я сначала сделал "хаб", и это принесло Украине $2 млрд, затем новый контракт на $7,2 млрд, который окончательно убрал даже технические преграды для "хаб минус", – написал Витренко, при этом отметив, что увольнение из "Нафтогаза" не позволило ему достичь следующего этапа, а именно установления принципа "хаб минус".

В то же время глава министерства обратил внимание на стратегической необходимости переходить от импорта газа к экспорту, что позволило бы формировать цену газа по экспортному паритету.

Как сообщалось, Минэнерго Украины предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для уязвимых потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год. По представленным Витренко расчетам, в таком случае цена газа будет на уровне 5,356 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе.

"Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале возрастет примерно еще на 15%", – написал он в Facebook в ночь на 12 января.

И.о. министра уточнил, что предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения. В то же время министерство готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решат проблемы на рынке.

Описывая эти проблемы, Витренко уточнил, что, согласно проведенному по поручению премьер-министра мониторингу цен на газ для населения в январе, основные поставщики, т.н. облгазсбыты, поставляют его по средневзвешенной цене 9,618 тыс. грн (в диапазоне от 6,990 тыс. до 10,800 тыс. грн), газоснабжающая компания "Нафтогаза" – по 7,220 тыс. за 1 тыс. куб. м.

"То есть у облгазсбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля "рынка" - 89%. Согласитесь, что с этим "рынком" что-то не так", – констатировал он сложившуюся ситуацию.

В то же время Витренко считает, что и цена "Нафтогаза" не является рыночной из-за отсутствия совершенной конкуренции на оптовом рынке. Причиной этого он назвал доминирование российского "Газпрома" на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе его отказ от продажи газа на границе РФ-Украина и блокирование экспорта газа из РФ и Средней Азии другими компаниями.

По мнению и.о. министра, "Нафтогаз" имеет возможности для активной борьбы с злоупотреблениями "Газпрома" его доминирующим положением и может подавать жалобы в Европейский антимонопольный орган, а также даже инициировать новый международный арбитраж по соглашению об организации транзита, подписанному в конце декабря 2019 года.