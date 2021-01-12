Доля NPL с начала 2020 года сократилась до 42% – Рожкова

Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках по состоянию на конец 2020 года составил 42%, что на 6 процентных пункта (п.п.) ниже аналогичного показателя годом ранее (48%), сообщила первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"С начала 2020-го имеем минус 6 п.п. с 48% до 42%. Неработающих кредитов осталось 450 млрд грн. Не сомневаюсь, в 2021 году этот показатель будет ниже", – написала она в Facebook.

Рожкова добавила, что банки планируют сократить объемы NPL более чем на 400 млрд грн до конца 2022-го.

По ее словам, необходимо создавать цивилизованную инфраструктуру для работы с проблемными долгами, в частности, создать специализированные компании, которые будут качественно работать с проблемными займами в корпоративном секторе и заниматься сложными реструктуризациями, поиском инвесторов и управлениеи залоговым имуществом.