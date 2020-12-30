Экономика

18:43 30.12.2020

Глава Минюста ожидает результата Стокгольмского арбитража по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине на $6 млрд в феврале-2021

2 мин читать
Глава Минюста ожидает результата Стокгольмского арбитража по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине на $6 млрд в феврале-2021

2021 год несет Украине больше рисков в части возможных решений международных арбитражей, чем 2020 год, заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около $6 млрд (+ проценты)", – написал он в Facebook в среду.

"Дело комплексное, сложное, покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты", продолжается еще с 2015 года, и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", – отметил Малюська.

Он также указал, что в 2020 году Минюсту удалось удачно выполнить роль адвоката Украины в международных арбитражах.

"Ничего отрицательного (в смысле решений о взыскании средств) в течение 2020-го не случилось", – констатировал министр.

Финальное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по инициированному с Украиной может быть вынесено не ранее 2020 года, свидетельствуют данные в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций Украины, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Первый раунд устных слушаний по делу проходил с 1 по 18 апреля 2019 года в Лондоне. После слушаний стороны договорились о дате представления короткой информации – 31 июля 2019 года. Второй раунд устных слушаний назначен на 18 октября 2019 года. Ожидается, что окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.

Верховная Рада в ноябре этого года приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".

 

Теги: #арбитраж #прогноз #минюст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 30.12.2020
В 2021 году в Украине будет приватизировано не менее 4-х тюрем – глава Минюста

В 2021 году в Украине будет приватизировано не менее 4-х тюрем – глава Минюста

11:49 29.12.2020
Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

06:11 29.12.2020
В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

В Киеве 29 декабря гололедица и туман – КГГА

10:11 28.12.2020
Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Янык, Зеленский, Киев, Золушка и Шанель - Минюст

Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Янык, Зеленский, Киев, Золушка и Шанель - Минюст

16:53 26.12.2020
В Украине в основном без осадков, в некоторых областях дождь и мокрый снег

В Украине в основном без осадков, в некоторых областях дождь и мокрый снег

09:51 25.12.2020
Арахамия прогнозирует, что Рада в феврале примет закон о референдуме

Арахамия прогнозирует, что Рада в феврале примет закон о референдуме

08:06 24.12.2020
24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

24 декабря в Киеве гололедица и туман - видимость 200-500 м

13:21 23.12.2020
"Днепротяжмаш" в 2020 ожидает падения продаж горно-металлургической продукции ориентировочно на 14%

"Днепротяжмаш" в 2020 ожидает падения продаж горно-металлургической продукции ориентировочно на 14%

12:09 23.12.2020
Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

19:11 22.12.2020
Нацбанк Грузии прогнозирует на 2021-2023гг инфляцию близкой к целевому уровню в 3%

Нацбанк Грузии прогнозирует на 2021-2023гг инфляцию близкой к целевому уровню в 3%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа "Нафтогаз" предупредила Белоцерковскую ТЭЦ о возможном прекращении поставок газа в 2021 году

Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре-2020 увеличился на 9,3% к ноябрю-2019 – Госстат

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 18,6% – Госстат

Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"

Данилов призвал госзаказчиков проанализировать исполнение оборонзаказа в 2020 году на предмет ошибок

Поставки Tesla по итогам 2020 могут составить 500 тыс. автомобилей благодаря продажам в Китае - аналитик

Украинцы в 2020 году на 26% чаще платили в POS-терминалах ПриватБанка

"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО по населению продал "ГарПоку" на январь 3,25 млн МВт-ч э/э почти на 500 млн грн

Локальные бренды составляют лишь 12% от общего количества fashion-операторов в лучших ТРЦ Киева – Colliers

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА