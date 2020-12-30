Глава Минюста ожидает результата Стокгольмского арбитража по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине на $6 млрд в феврале-2021

2021 год несет Украине больше рисков в части возможных решений международных арбитражей, чем 2020 год, заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около $6 млрд (+ проценты)", – написал он в Facebook в среду.

"Дело комплексное, сложное, покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты", продолжается еще с 2015 года, и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", – отметил Малюська.

Он также указал, что в 2020 году Минюсту удалось удачно выполнить роль адвоката Украины в международных арбитражах.

"Ничего отрицательного (в смысле решений о взыскании средств) в течение 2020-го не случилось", – констатировал министр.

Финальное решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по инициированному с Украиной может быть вынесено не ранее 2020 года, свидетельствуют данные в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций Украины, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Первый раунд устных слушаний по делу проходил с 1 по 18 апреля 2019 года в Лондоне. После слушаний стороны договорились о дате представления короткой информации – 31 июля 2019 года. Второй раунд устных слушаний назначен на 18 октября 2019 года. Ожидается, что окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.

Верховная Рада в ноябре этого года приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".