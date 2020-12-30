Экономика

17:37 30.12.2020

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 18,6% – Госстат

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Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 18,6% – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2020 года увеличилась на 18,6% к октябрю и составила 60,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в ноябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 11,6 млрд грн, что составило 52,4% начисленной за этот месяц суммы.

Задолженность за поставку электроэнергии в октябре составила 5,6 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Волынской (66,2% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Одесской (59,1%) и Закарпатской (59%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Луганской, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях (44-50% суммы начислений). В Киеве показатель составил 57,7%.

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 44,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 477,4 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 275,4 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теги: #жилкомуслуги #долги
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