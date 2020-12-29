Центр обработки данных габаритно-весового контроля готов к эксплуатации

Центр обработки данных габаритно-весового контроля (ГВК) "Укртрансбезопасности", необходимый для внедрения системы автоматической фиксации нарушений ГВК, уже готов к эксплуатации, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия во вторник.

"Центр обработки данных ГВК уже готов к эксплуатации. Сохранение дорог от разрушения грузовиками - одна из ключевых задач, которую перед нами поставил президент. Для этого мы переходим на систему автоматической фиксации нарушений ГВК и в сотрудничестве с "Укртрансбезопасностью" и Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности завершаем внедрение единой системы контроля взвешивания - Weigh Control System", – сообщил министр в ходе инспекции центра, цитирует пресс-служба.

По его словам, система предусматривает автоматическую фиксацию перегруженных ТС и привлечение к ответственности в случае превышения габаритно-весовых норм. Она также объединяет в себе Центр обработки данных, информацию по WiM комплексам, мобильным и стационарным пунктам ГВК и весовым комплексам портов и стивидорных компаний.

При этом Криклий отметил, что полная автоматизация и цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора остается главной целью ведомства в реформировании "Укртрансбезопасности".

"Сейчас в ЦОД обустроены 30 рабочих мест, запущена прототипная система сбора и накопления данных из зон контроля ГВК (WiM), а также проходит обучение инспекторов на новом программном обеспечении. Параллельно с этим продолжаем установку около 50 современных WiM-комплексов. 20 WiM уже установлено "Укринфрапроектом", 14 – "Укравтодором", работы по остальным будут завершены в январе. В планах на 2021-й - увеличить их количество еще на 100", - рассказал министр.

Министерство отмечает, что для полноценного запуска автоматической системы ГВК в Украине необходимо скорейшее принятие депутатами в целом законопроектов № 3742 и 3743, которые:

- закрепляют автоматическую фиксацию нарушений ГВК;

- предоставляют "Укртрансбезопасности" право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры;

- вводят административную ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме;

- вводят штраф для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн;

- вводят штраф за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн;

- увеличивают штрафные санкции для водителей за невыполнение ими требований об остановке с 3,4 тыс. грн до 51 тыс. грн;

- вводят штраф для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки: до 2% включительно в размере 1,7 тыс. грн; от 2% до 5% - в размере 5,1 тыс. грн; от 5% до 10% - в размере 8,5 тыс. грн; от 10% до 20% - в размере 17 тыс. грн; от 20% до 30% - в размере 34 тыс. грн; более 30% - в размере 51 тыс. грн.