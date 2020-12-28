Экономика

17:59 28.12.2020

Количество ИТ-компаний во Львове в 2020г увеличилось на 7% несмотря на пандемию - IT Research 5.0

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Количество ИТ-компаний во Львове в 2020г увеличилось на 7% несмотря на пандемию - IT Research 5.0

Во Львове по состоянию на 2020 год работают 26,5 тыс. ИТ-специалистов, 80% из которых - технические специалисты, свидетельствуют данные отраслевого исследования IT Research 5.0, проведенного исследовательским агентством Fama по заказу "Львовского ИТ Кластера" (ЛИТК).

Согласно данным исследования, обнародованного ЛИТК в понедельник, по состоянию на 2020 год во Львове работают 492 ИТ-компании, что на 7% больше, чем годом ранее (461 компания). При этом 45 ИТ-компаний закрыли свои офисы в 2020 году.

При этом количество львовских ИТ-специалистов в текущем году также увеличилось - до 26,5 тыс. (24-25 тыс. в 2019г) - при том, что 16,7% ИТ-компаний сократили часть технических работников в первом полугодии 2020 года, а 38,9% сократили часть нетехнических работников.

Средняя зарплата ИТ-специалиста во Львове в 2020 году по данным исследования составила $2,08 тыс., несмотря на то, что 44% ИТ-компаний сократили объем дохода своим работникам в первом полугодии 2020 года.

"Среди опрошенных компаний, абсолютно все переходили на дистанционный режим работы в первом полугодии 2020 года, из них 22% - частично и 78% - полностью. Причем, 78% компаний по состоянию на ноябрь 2020 года, частично вернули работников в офисы, в среднем, треть работников этих компаний работает полностью или частично из офисов", - отмечают в ЛИТК.

По данным IT Research 5.0 в 2020 году средний возраст разработчиков во Львове составляет 29 лет, тогда как в прошлом году показатель был меньше - 28 лет. По уровню квалификации распределение таково: доля Junior специалистов - 24%, Middle - 38% и Senior - 38%.

Большинство ИТ-специалистов - мужчины (68%), тогда как доля женщин в сфере ИТ в 2020 году составила 32%.

Благотворительностью в 2020 году занимались 57% опрошенных ИТ-специалистов Львова.

По данным IT Research 5.0, доля ИТ-отрасли в валовом региональном продукте Львова по сравнению с прошлым годом не изменилась и составляет 20%. Оборот отрасли превысил прошлогодние показатели, достигнув отметки от $ 816 млн до $ 832 млн (для сравнения в 2019 оборот отрасли составлял от $658 млн до $718 млн).

Исследование IT Research 5.0 проведено исследовательским агентством Fama на основе опроса ИТ-специалистов и компаний о влиянии коронакризиса на их деятельность и расходы, экспертных интервью с топ-менеджерами ИТ-компаний Львова и статистических данных (ДФС, Госстат).

Источник https://itcluster.lviv.ua/rist-popry-vse-vplyv-pandemiyi-na-industriyu-lvova-u-novomu-doslidzhenni-research-5-0/

Теги: #львов #пандемия #ит_специалисты
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