Экономика

10:55 28.12.2020

"ДТЭК Нефтегаз" завершил бурение глубокой скважины на Мачухском месторождении с дебитом 300 тыс. куб. м газа

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"ДТЭК Нефтегаз" завершил бурение глубокой скважины на Мачухском месторождении с дебитом 300 тыс. куб. м газа

"ДТЭК Нефтегаз" завершил бурение скважины №57 глубиной 5270 м на Мачухском месторождении и получил дебит 300 тыс. куб. м в сутки с существенным потенциалом роста.

Как сообщили в пресс-службе компании, скважину пробурили в условиях сверхвысоких пластовых давлений за 136 суток, что на 32 дня раньше проектного срока.

"В ходе работ была использована буровая установка Bentec-450 т, оснащенная интеллектуальной системой верхнего привода Smart Top Drive. Строительство наклонно-направленного участка скважины было выполнено с использованием роторно-управляемых систем Schlumberger и LWD модулей каротажа", – пояснили в компании.

В "ДТЭК Нефтегаз" также отметили, что во время работы был реализован новый комплекс методов исследований, предложенный компанией Weatherford, что позволило провести дополнительную оценку геологического строения, подтвердить ресурсный потенциал и спланировать технологии дальнейшего освоения месторождения.

Буровым подрядчиком выступило ООО "Сервис-Ойл".

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" в 2019 году увеличил добычу природного газа на 0,7% по сравнению с 2018 годом – до 1,66 млрд куб. м.

Ранее генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что "ДТЭК Нефтегаз" в ближайшие пару лет начнет добывать не только природный газ, но и нефть.

"Мы видим, что в ближайший год, может быть два, ДТЭК начнет добывать нефть в Украине", - сказал он в ходе презентации стратегии компании до 2030 года.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". Является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

 

Теги: #скважина #дтэк_нафтогаз
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