Экономика

20:56 16.12.2021

"Укргазвыдобування" запустило на Скидановском месторождении сверглубокую скважину с дебетом газа 200 тыс. куб. м в сутки

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"Укргазвыдобування" запустило на Скидановском месторождении сверглубокую скважину с дебетом газа 200 тыс. куб. м в сутки

АО "Укргазвыдобування" ввело в эксплуатацию на Скидановском месторождении сверхглубокую скважину глубиной 6300 метров, которая обеспечивает добычу 200 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, "Укргазвыдобування" открыло Скидановское месторождение в Полтавской области в 2019 году.

Предварительно оцененная ресурсная база месторождения составляет более 2,7 млрд куб. м газа. На участке проведены современные 3D-сейсмические исследования, по результатам которых выполняется программа разведки нового месторождения.

По словам директора дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александра Романюка, компания делает особый фокус на разведке новых участков и гринфилдов, поскольку новые запасы являются перспективными для наращивания добычи углеводородов.

"Для разведки компания употребляет современные способы анализа данных и моделирования залежей. Эта программа уже дает результаты. В начале декабря мы открыли новое Моспановское месторождение. Сейчас уже подключили к УКПГ (установка комплексной подготовки газа – ИФ) новую высокодебитную разведочную скважину на недавно открывшемся Скидановском месторождении", - цитируется в пресс-релизе Романюк.

Он отметил, что "Укргазвыдобування", параллельно с работой на традиционных гринфилдах, продолжает работать над крупными стратегическими проектами в Черном море, на Юзовской площади, участках СРП.

Как сообщалось, АО "Укргазвыдобування" (УГВ), 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", в январе-ноябре 2021 года сократило валовую добычу природного газа на 4% (на 522,8 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 12,494 млрд куб. м.

Теги: #укргазвыдобування #скважина #новая
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