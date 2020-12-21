Нацбанк рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина должников до конца апреля-мая

Национальный банк Украины (НБУ) принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в частности рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина физических лиц до 30 апреля и для юридических лиц - до 31 мая 2021 года.

Как сообщила пресс-служба центробанка в понедельник, реструктуризация призвана смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков и избежать рисков потери банками капитала.

Отмечается, что реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки, а банки не должны устанавливать за нее комиссии.

Помимо этого регулятор рекомендует проводить реструктуризацию дистанционно, с применением индивидуального подхода и учитывая отчетность и перспективы восстановления для среднего и крупного бизнеса или проводя оценку на портфельной основе для физлиц (кроме ипотечного и автокредитования).

Указывается, что для проведения реструктуризации заемщики-юрлица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы.

Регулятор также разрешил банкам не усугублять класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра до 29 апреля 2021 года, не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества до 30 марта и не учитывать при оценке должников-бюджетных учреждений исполнение показателей бюджета за 2020-й и 2021 годы до 4 января 2023 года.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №160 от 21 декабря "Об утверждении Правил работы банков Украины в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Постановление обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 22 декабря 2020 года.