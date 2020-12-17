Экономика

16:04 17.12.2020

Альфа-Банк разместил часть сотрудников в коворкинг-локациях Creative States в Киеве и Днепре

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Альфа-Банк разместил часть сотрудников в коворкинг-локациях Creative States в Киеве и Днепре

Альфа Банк (Киев) разместил часть сотрудников своих диджитал-проектов в коворкинг-локациях Creative State of Arsenal в Киеве и в Creative State of Dnipro в Днепре, рассматривает возможность дальнейшего расширения.

"Мы постоянно находимся в поисках новых возможностей и форматов работы команды банка. Поэтому еще до карантина мы запустили удаленные рабочие места для отдельных support-подразделений. А сегодня стали первым универсальным банком, который пошел по пути организации рабочего пространства в коворкингах, разрушая таким образом стереотипы о классическом банкинге", – цитируется в пресс-релизе HR-директор Альфа-Банка (Украина) Мария Гаравская.

Согласно сообщению, в арендованных мини-офисах коворкингов разместилась часть сотрудников IT-проекта Sparta, который в частности разрабатывает цифровой банкинг Sense SuperApp и занимается диджитализацией внутренних проектов Альфа-Банка.

Как сообщалось, коворкинг-пространство Creative States of Arsenal открылось в Киеве в мае 2020 года. Объект размещен на территории завода "Арсенал" по ул. Московской, 8. Его общая площадь – 4,1 тыс. кв. м. Пространство рассчитано на 700 резидентов, включает 130 офисов и 60 мест в коворкинге.

Сеть Creative States также включает локации в столичных БЦ Senator и БЦ Gulliver и Creative State of Dnipro в Днепре. Планируется также открытие второй локации на территории бывшего завода "Арсенал", а также выход на европейский рынок и запуск собственной франшизы.

Теги: #недвижимость #альфа_банк #кадры #коворкинг
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