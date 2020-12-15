Экономика

19:05 15.12.2020

Apple планирует увеличить производство iPhone в I полугодии 2021г на 30% - Nikkei

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Apple планирует увеличить производство iPhone в I полугодии 2021г на 30% - Nikkei

Американская Apple Inc. планирует в первом полугодии 2021 года произвести до 96 млн смартфонов iPhone, что почти на 30% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, пишет Nikkei Asia со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, компания заказала у поставщиков изготовление 95-96 млн устройств, включая последнюю линейку iPhone 12 и более старые iPhone 11 и iPhone SE.

Nikkei Asia отмечает, что острая нехватка ключевых компонентов, с которой столкнулась отрасль, может помешать выполнению планов Apple.

Предварительный годовой прогноз на весь год, которым Apple поделилась со своими поставщиками, предполагает, что в 2021 году будет выпущено до 230 млн смартфонов iPhone, включая как старые, так и новые модели.

Это на 20% больше, чем в 2020 году, хотя целевой показатель будет регулярно пересматриваться в ответ на любые изменения потребительского спроса, говорят источники.

Котировки акций Apple поднимаются на 3,3% на торгах во вторник. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 71,7%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,4% за этот период.

Теги: #iphone #apple
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