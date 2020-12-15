Экономика

11:44 15.12.2020

ЧБТР планирует выделить кредит "Метинвесту" до конца года

3 мин читать
ЧБТР планирует выделить кредит "Метинвесту" до конца года

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) до конца декабря планирует подписать кредитное соглашение с "Метинвестом", сообщил президент банка Дмитрий Панкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В отношении "Галнафтогаза", мы готовы предоставить гарантию, и подали соответствующее предложение Международной финансовой корпорации, другому кредитору проекта", - сказал Панкин, комментируя судьбу одобренных советом директоров банка в июне этого года проектов Украине.

Президент ЧБТР отметил, что это нормальная ситуация, когда коммерческое и финансовое закрытие одобренных советом проектов может занять некоторое время, особенно в случае сложных сделок, требующих множества документов, а также оценку и совершенствование активов обеспечения проекта, страхование и тому подобное.

Панкин напомнил, что по двум другим проектам, одобренным в июне – займам Укргазбанку и Новопечерский школе – соответствующие договоры уже были подписаны в соответствии с планом.

"Банк имеет достаточно большое количество операций в Украине на ближайшие годы. При поддержке украинского правительства мы работаем над проектами, которые имеют влияние на развитие в металлургии, транспорте, агробизнесе и коммерческой недвижимости", – подчеркнул президент ЧБТР.

Вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" в начале июля уточняла, что находится на финальной стадии переговоров с ЧБТР по семилетней кредитной линии на общую сумму EUR62 млн, одобренной советом директоров банка. Привлеченные средства будут использованы "Метинвестом" для реализации инвестпрограммы и пополнения оборотного капитала.

Генеральный директор группы Юрий Рыженков отмечал, что этот кредит обозначит важный этап в истории "Метинвеста", так как группа впервые будет сотрудничать с международной финансовой организацией.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

С начала деятельности банка в Украине было реализовано и реализуется 47 проектов на общую сумму в EUR738,9 млн. В частности, проекты сосредоточены в таких сферах как: потребительский сектор, финансовые учреждения, промышленность, производство товаров массового потребления, коммунальный сектор, телекоммуникационные услуги, энергетика, сырье и материалы.

Согласно годовому отчету ЧБТР, за 2019 год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9% при доле Украины в акционерном капитале в 13,5%.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

Международная финансовая корпорация (IFC) в середине июня этого года одобрила долгосрочный корпоративный заем своему давнему клиенту АО "Концерн "Галнафтогаз" $35 млн для финансирования капитальных затрат в 2020–2022 гг. и пополнения оборотного капитала. В документах указывается, что IFC было предложено предоставить кредит на сумму $70 млн, а общая стоимость проекта оценивается в $135 млн.

Неделей ранее подобный проект на такую же сумму в $35 млн для "Галнафтогаза" утвердил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), являющийся миноритарием компании.

Предполагается, что средства будут направлены на расширение программы "Галнафтогаза" по снабжению аграриев топливом и удобрениями вдвое (до 200 клиентов), улучшение логистической инфраструктуры, а также рост и модернизацию семи нефтебаз и около 100 АЗС, включая установку электрических зарядных станций.

Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает GNG Retail Public Limited, которой принадлежит 90% акций. Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов, а миноритарным пакетом акций GNG Retail Public Limited владеет ЕБРР.


Полностью интервью с президентом ЧБТР Дмитрием Панкиным читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #чбтр #метинвест #кредит
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 15.12.2020
Черноморская кольцевая магистраль пока имеет мало шансов на реализацию - ЧБТР

Черноморская кольцевая магистраль пока имеет мало шансов на реализацию - ЧБТР

12:55 15.12.2020
ЧБТР настаивает на соблюдении Украиной условий меморандума с производителями "зеленой" энергии

ЧБТР настаивает на соблюдении Украиной условий меморандума с производителями "зеленой" энергии

12:46 15.12.2020
Президент ЧБТР Дмитрий Панкин: Банк имеет достаточно большое количество операций в Украине на ближайшие годы

Президент ЧБТР Дмитрий Панкин: Банк имеет достаточно большое количество операций в Украине на ближайшие годы

11:33 15.12.2020
ЧБТР сохраняет планы проведения бизнес-форума в Одессе

ЧБТР сохраняет планы проведения бизнес-форума в Одессе

11:09 15.12.2020
ЧБТР прогнозирует спад экономики в 2020г. в Черноморском регионе свыше 5% ВВП

ЧБТР прогнозирует спад экономики в 2020г. в Черноморском регионе свыше 5% ВВП

14:27 10.12.2020
В Украине при поддержке "Метинвеста" стартует образовательная программа для преподавателей точных дисциплин в школах STEAM-CAMP

В Украине при поддержке "Метинвеста" стартует образовательная программа для преподавателей точных дисциплин в школах STEAM-CAMP

17:00 09.12.2020
Кредит от ЕИБ на EUR100 млн будет направлен на ремонт 183 км на 3 дорогах в Луганской области - "Укравтодор"

Кредит от ЕИБ на EUR100 млн будет направлен на ремонт 183 км на 3 дорогах в Луганской области - "Укравтодор"

10:51 09.12.2020
ЧБТР предоставил Новопечерской школе кредит EUR10 млн на новое здание в UNIT.City

ЧБТР предоставил Новопечерской школе кредит EUR10 млн на новое здание в UNIT.City

10:01 09.12.2020
Новопечерская школа получила кредит от ЧБТР на создание нового здания в UNIT.City

Новопечерская школа получила кредит от ЧБТР на создание нового здания в UNIT.City

12:41 04.12.2020
"Метинвест" будет чаще отчитываться об устойчивом развитии, а также об экономическом, социальном и экологическом влиянии

"Метинвест" будет чаще отчитываться об устойчивом развитии, а также об экономическом, социальном и экологическом влиянии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Безосновательные обвинения ОГХК о якобы поставках продукции на оккупированные территории имеют целью срыв приватизации предприятия - ФГИ

"Интерпайп" назначил своим руководителем экс-гендиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", нынешний гендиректор станет главой совета директоров компании

НБУ признал неплатежеспособным Мисто Банк Фурсина

Арбитражная комиссия признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса и обязала отменить его - представительство ЕС

Moody's отозвало рейтинг "Ca" "российских" евробондов Украины 2013г. на $3 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Гривня до конца 2020г. будет оставаться на уровне 28 грн/$1 и в І пол.-2021 укрепится до 27,5 грн/$1 - прогноз ICU

Безосновательные обвинения ОГХК о якобы поставках продукции на оккупированные территории имеют целью срыв приватизации предприятия - ФГИ

"Укрпошта" открыла 50 партнерских отделений с маркетплейсом Kasta

Инфляция в 2021г. ожидается на уровне 6% - прогноз ICU

"Интерпайп" назначил своим руководителем экс-гендиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", нынешний гендиректор станет главой совета директоров компании

Минреинтеграции инициирует санкции против лиц, причастных к незаконной продаже "Массандры"

"Укрзализныця" будет заключать с областными властями публичные договоры на пригородные перевозки

"Кернел" выплатит $35,3 млн дивидендов 14 января

Exxon планирует сократить выбросы парниковых газов к 2025 году

Adidas изучает стратегические альтернативы для Reebok, включая продажу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА