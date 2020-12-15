ЧБТР планирует выделить кредит "Метинвесту" до конца года

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) до конца декабря планирует подписать кредитное соглашение с "Метинвестом", сообщил президент банка Дмитрий Панкин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В отношении "Галнафтогаза", мы готовы предоставить гарантию, и подали соответствующее предложение Международной финансовой корпорации, другому кредитору проекта", - сказал Панкин, комментируя судьбу одобренных советом директоров банка в июне этого года проектов Украине.

Президент ЧБТР отметил, что это нормальная ситуация, когда коммерческое и финансовое закрытие одобренных советом проектов может занять некоторое время, особенно в случае сложных сделок, требующих множества документов, а также оценку и совершенствование активов обеспечения проекта, страхование и тому подобное.

Панкин напомнил, что по двум другим проектам, одобренным в июне – займам Укргазбанку и Новопечерский школе – соответствующие договоры уже были подписаны в соответствии с планом.

"Банк имеет достаточно большое количество операций в Украине на ближайшие годы. При поддержке украинского правительства мы работаем над проектами, которые имеют влияние на развитие в металлургии, транспорте, агробизнесе и коммерческой недвижимости", – подчеркнул президент ЧБТР.

Вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" в начале июля уточняла, что находится на финальной стадии переговоров с ЧБТР по семилетней кредитной линии на общую сумму EUR62 млн, одобренной советом директоров банка. Привлеченные средства будут использованы "Метинвестом" для реализации инвестпрограммы и пополнения оборотного капитала.

Генеральный директор группы Юрий Рыженков отмечал, что этот кредит обозначит важный этап в истории "Метинвеста", так как группа впервые будет сотрудничать с международной финансовой организацией.

ЧБТР - международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона. Уставный капитал банка составляет 3,45 млрд евро, а его долгосрочные кредитные рейтинги находятся на уровне А- от S&P и А2 от Moody's.

С начала деятельности банка в Украине было реализовано и реализуется 47 проектов на общую сумму в EUR738,9 млн. В частности, проекты сосредоточены в таких сферах как: потребительский сектор, финансовые учреждения, промышленность, производство товаров массового потребления, коммунальный сектор, телекоммуникационные услуги, энергетика, сырье и материалы.

Согласно годовому отчету ЧБТР, за 2019 год сумма украинских проектов в кредитном портфеле банка выросла с EUR60,3 млн до EUR164,6 млн, а их доля увеличилась с 4,4% до 8,9% при доле Украины в акционерном капитале в 13,5%.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

Международная финансовая корпорация (IFC) в середине июня этого года одобрила долгосрочный корпоративный заем своему давнему клиенту АО "Концерн "Галнафтогаз" $35 млн для финансирования капитальных затрат в 2020–2022 гг. и пополнения оборотного капитала. В документах указывается, что IFC было предложено предоставить кредит на сумму $70 млн, а общая стоимость проекта оценивается в $135 млн.

Неделей ранее подобный проект на такую же сумму в $35 млн для "Галнафтогаза" утвердил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), являющийся миноритарием компании.

Предполагается, что средства будут направлены на расширение программы "Галнафтогаза" по снабжению аграриев топливом и удобрениями вдвое (до 200 клиентов), улучшение логистической инфраструктуры, а также рост и модернизацию семи нефтебаз и около 100 АЗС, включая установку электрических зарядных станций.

Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает GNG Retail Public Limited, которой принадлежит 90% акций. Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов, а миноритарным пакетом акций GNG Retail Public Limited владеет ЕБРР.



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