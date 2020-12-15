Экономика

10:31 15.12.2020

"Укрзализныця" будет заключать с областными властями публичные договоры на пригородные перевозки

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"Укрзализныця" будет заключать с областными властями публичные договоры на пригородные перевозки

АО "Укрзализныця" планирует заключать публичные договоры о предоставлении услуг с областными администрациями и крупными компаниями, которые заинтересованы в перевозках сотрудников, сообщается на сайте компании во вторник.

"Народные депутаты требуют от нас вводить пригородные маршруты в интересах своих отдельно взятых округов, но вопрос компенсации за эти перевозки остается открытым. Например, только Министерство образования и науки Украины уже задолжало нам более 1 млрд грн компенсаций", - описал ситуацию глава "Укрзализныци" Владимир Жмак во время "круглого" стола, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами.

Он подчеркнул, что пригородные пассажирские перевозки остаются самым убыточным направлением работы "Укрзализныци", а уровень компенсаций за такие перевозки не покрывает даже минимальных затрат.

Поэтому, по словам Жмака, "Укрзализныця" планирует заключать публичные договоры о предоставлении услуг с областными администрациями и крупными компаниями, которые заинтересованы в перевозках сотрудников в комфортных условиях.

"Подход простой: есть договор - есть электричка и качественный сервис, нет договора - будем обслуживать направления по остаточному принципу. Другого варианта воздействия на местные органы власти у нас практически нет", - констатировал он.

Жмак добавил, что компания концентрируется на борьбе с безбилетным проездом на пригородных направлениях, путем установления турникетов на станциях и увеличении штата контролеров.

Комментируя вопрос повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении, Владимир Жмак напомнил, что это компетенция исключительно Министерства инфраструктуры Украины, а "Укрзализныця" может только предоставлять регулятору свои предложения.

"Мы можем работать только с ценами на билеты в I классе поездов "Интерсити+" и мы их не повысили, а наоборот - снизили. Ранее эти вагоны были практически пустыми, а после снижения тарифов начали заполняться. Мы также будем общаться с Министерством инфраструктуры относительно сбалансированной тарифной политики в пассажирских перевозках", - резюмировал глава компании.

Как сообщалось, за 10 месяцев 2020 года "Укрзализныця" уплатила местным бюджетам почти 3,1 млрд грн земельного налога и недополучила от них более 186 млн грн компенсаций за социальные перевозки.

Теги: #укрзализныця #договор #перевозки
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