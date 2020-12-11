Экономика

16:19 11.12.2020

Спрос на допвыпуск евробондов Украины превышает $1,5 млрд, ориентир доходности снижен до 6,2-6,25%

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Спрос на допвыпуск евробондов Украины превышает $1,5 млрд, ориентир доходности снижен до 6,2-6,25%

Спрос на дополнительный выпуск евробондов Украины с погашением в 2033 году превышает $1,5 млрд, финальный ориентир доходности установлен в диапазоне 6,2-6,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Украина в пятницу открыла книгу заявок в рамках доразмещения еврооблигаций-2033 на $500 млн. Первоначальный ориентир доходности допвыпуска составлял около 6,4%.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Основной выпуск евробондов Украины с погашением в марте 2033 года был размещен в июле этого года, его объем составляет $2 млрд, ставка купона - 7,25%.

Теги: #допвыпуск #евробонды
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