Экономика

18:20 10.12.2020

Moody's повысило рейтинги валютных депозитов 7 банков с "Caa1" до "B3", Райффайзен Банка Аваль - до "B2" по новой методологии

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Moody's повысило рейтинги валютных депозитов 7 банков с "Caa1" до "B3", Райффайзен Банка Аваль - до "B2" по новой методологии

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги валютных депозитов ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, ТАСкомбанка, Сбербанка (все - Киев), банка "Восток" (Днепр) и банка "Пивденный" (Одесса) с "Caa1" до "B3", а также Райффайзен Банка Аваль - до "B2" по новой методологии. 

Согласно отчету, обнародованному на сайте агентства, депозитные или долговые рейтинги указанных банков соответствуют рейтингу Украины (стабильный, "B3"), поэтому повышение их рейтинга в отсутствие повышения суверенного рейтинга маловероятно.

В то же время базовая оценка кредитоспособности указанных банков может быть понижена, если их качество активов или капитала и прибыльность, существенно ухудшатся, отмечает Moody's.

Теги: #банки #moodys #рейтинг
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